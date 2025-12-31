氣氛詭異　金門縣115年度總預算案確定延後至明年度審查

▲金門縣115年度總預算案確定延後至明年度審查。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期大會今（31）天在議長洪允典的落槌下落幕，大家關心的縣府115年度總預算案在議員王國代提議另外召開臨時會再審查下，金門縣的總預算案也確定將延至明年才會進行審查。

會議召開後，王國代隨即發言提議，115年縣府總預算短絀三十幾億，的確應該仔細審查，今天又有好幾位議員同仁不在，因此他提議另外召開臨時會審查，經洪允典徵詢大家的意見後，落槌結束本次定期大會所有議程。

回顧金門縣政府115年度總預算案，編列的時候歲出預算編列與歲入預算編列時，短缺高達32億6336萬元，議會要求縣府提出說明財政缺口來源時，縣府也遲遲未說明，導致這次定期會一開始的時候就沒將總預算案排入審查，雖然後來在延長會議的議程當中，順利的排入議程，卻也因沒溝通妥善產生爭議，議會曾斥縣府「花錢無數，賺錢無方」，並呼籲縣府應常溝通協調，莫作團結和諧破壞者。

今天會議一召開，氣氛就非常詭異，縣長雖然有到現場，但是在會議開始前就突然先向議長請假，當會議開始的時候已離開會場當中，疑似已經察覺今天的總預算案不會順利通過，果不其然，會議一開始後，王國代立即提議要求要另外召開臨時會再審查總預算，洪允典也立即落槌決議，並結束本次定期大會的所有議程，也確定金門縣政府提出的115年度總預算案將延到明年度再審查。