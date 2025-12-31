　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

越夜越嗨！台南好YOUNG跨年近25萬人朝聖　黃偉哲驚喜上台獻唱

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動31日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，集結台灣、韓國、香港、日本等高人氣藝人輪番上陣，自傍晚一路嗨唱到跨年倒數。主辦單位統計，晚間10時前現場已聚集近25萬人次，氣氛熱烈，成為全台最受矚目的跨年現場之一。

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

晚會最大驚喜之一，莫過於台南市長黃偉哲化身「彩蛋嘉賓」登台，與主持人徐凱希合唱伍佰經典名曲〈愛情限時批〉。黃市長難得開金口，毫無預警的演出讓現場民眾又驚又喜，掌聲與歡呼聲不斷，也被不少歌迷笑稱是「台南伍佰」，成為晚會中段最具話題性的橋段。

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」能持續邀請國際級卡司、打造指標性的跨年舞台，是市府團隊、議會、企業與市民共同努力的成果。近年多位韓、日藝人接連登上台南跨年舞台，親身感受台南的熱情與規模，也讓台南在國際間留下深刻印象。黃偉哲也提到，明年將是他任內最後一年，會全力把活動辦得更好，持續提升城市治理品質，讓市民以台南為榮。

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

除了舞台前人聲鼎沸，後台同樣熱鬧。市府特別準備多款台南在地美食款待國內外藝人，包括滷味、冰糖葫蘆、黑糖珍珠奶茶、杏仁茶、仙女紅茶、肉圓、豆花、擔仔麵、碳烤雞排，以及白柚、火龍果、鳳梨、洋香瓜等當季水果，讓藝人不必外出也能一嚐台南美食魅力。

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲更特別準備西瓜送給韓國新人男團ALL(H)OURS，滿足成員們「吃遍台南水果」的心願。ALL(H)OURS帥氣登台演唱〈DO IT〉等歌曲，7名成員魅力全開，並大讚台南粉絲都是帥哥美女，誠意十足。男團FEniX也在後台品嚐擔仔麵，聽到是否加香菜時毫不猶豫回答「當然要」，笑稱香菜是靈魂，再度替台南美食掛保證。

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

演出卡司星光熠熠，金曲歌后李竺芯唱出濃濃「台南查某囝」韻味，人氣天團八三夭掀起萬人大合唱，魏浚笙、康康、F.F.O.等藝人接力演出，長達7小時的演唱會越夜越精彩，讓台南在歲末年終再次成為全國焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

更多熱門

相關新聞

30萬人擠爆永華廣場！「2026台南好YOUNG」跨年人數創新高

30萬人擠爆永華廣場！「2026台南好YOUNG」跨年人數創新高

「2026台南好YOUNG」跨年晚會於31日午夜迎來最高潮，主辦單位統計，活動吸引多達30萬人次湧入台南永華市政中心西側廣場，創下歷年台南跨年活動人潮新高。

迎接2026！黃偉哲攜手近百宗教場域敲鐘祈福

迎接2026！黃偉哲攜手近百宗教場域敲鐘祈福

獨／高雄倒數跨年傳槍響！1人中槍

獨／高雄倒數跨年傳槍響！1人中槍

去年被誤認　天空塔今年直接亮燈

去年被誤認　天空塔今年直接亮燈

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

關鍵字：

台南好YOUNG跨年黃偉哲上台獻唱

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面