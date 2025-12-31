越夜越嗨！台南好YOUNG跨年近25萬人朝聖　黃偉哲驚喜上台獻唱

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚間登場，永華市政中心西側廣場湧入近25萬人次，氣氛嗨翻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動31日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，集結台灣、韓國、香港、日本等高人氣藝人輪番上陣，自傍晚一路嗨唱到跨年倒數。主辦單位統計，晚間10時前現場已聚集近25萬人次，氣氛熱烈，成為全台最受矚目的跨年現場之一。

晚會最大驚喜之一，莫過於台南市長黃偉哲化身「彩蛋嘉賓」登台，與主持人徐凱希合唱伍佰經典名曲〈愛情限時批〉。黃市長難得開金口，毫無預警的演出讓現場民眾又驚又喜，掌聲與歡呼聲不斷，也被不少歌迷笑稱是「台南伍佰」，成為晚會中段最具話題性的橋段。

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」能持續邀請國際級卡司、打造指標性的跨年舞台，是市府團隊、議會、企業與市民共同努力的成果。近年多位韓、日藝人接連登上台南跨年舞台，親身感受台南的熱情與規模，也讓台南在國際間留下深刻印象。黃偉哲也提到，明年將是他任內最後一年，會全力把活動辦得更好，持續提升城市治理品質，讓市民以台南為榮。

除了舞台前人聲鼎沸，後台同樣熱鬧。市府特別準備多款台南在地美食款待國內外藝人，包括滷味、冰糖葫蘆、黑糖珍珠奶茶、杏仁茶、仙女紅茶、肉圓、豆花、擔仔麵、碳烤雞排，以及白柚、火龍果、鳳梨、洋香瓜等當季水果，讓藝人不必外出也能一嚐台南美食魅力。

市長黃偉哲更特別準備西瓜送給韓國新人男團ALL(H)OURS，滿足成員們「吃遍台南水果」的心願。ALL(H)OURS帥氣登台演唱〈DO IT〉等歌曲，7名成員魅力全開，並大讚台南粉絲都是帥哥美女，誠意十足。男團FEniX也在後台品嚐擔仔麵，聽到是否加香菜時毫不猶豫回答「當然要」，笑稱香菜是靈魂，再度替台南美食掛保證。

演出卡司星光熠熠，金曲歌后李竺芯唱出濃濃「台南查某囝」韻味，人氣天團八三夭掀起萬人大合唱，魏浚笙、康康、F.F.O.等藝人接力演出，長達7小時的演唱會越夜越精彩，讓台南在歲末年終再次成為全國焦點。