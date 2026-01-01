2100人健走迎新年　將軍消防進場宣導把防災觀念帶進生活

▲台南市將軍區「文衡賜福」元旦健走活動吸引逾2100人參與，消防人員設攤宣導防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接嶄新的新年，台南市將軍區元旦舉辦「文衡賜福」元旦健走活動，吸引約2,104名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡、充滿活力，台南市消防局第三大隊將軍消防隊把握人潮，結合將軍消防婦女宣導隊設置防災宣導攤位，透過親切互動方式，向民眾宣導居家防火及CPR緊急救護知識，獲得現場一致好評。

消防局指出，活動現場規劃多項重點防災宣導內容，包括住宅用火災警報器的重要性與正確安裝位置、CPR心肺復甦術基本觀念、用火用電安全注意事項，並提醒燃氣熱水器應安裝於室外，且須由合格技術士施工，以防範一氧化碳中毒風險。

此外，也針對家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項向民眾及轄內分銷商加強說明，並呼籲選購具認可標示的一般爆竹煙火，或改變民俗、以錄音效果替代燃放爆竹，落實安全施放「五要、五不」原則；同時提醒年節圍爐正確使用卡式爐，避免憾事發生。

消防人員與消防婦女宣導隊分工合作，透過實物展示與面對面解說方式，讓民眾在輕鬆健走、迎接新年的同時，也能建立正確防災觀念與自救能力，進一步提升居家安全。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，結合公所大型活動與消防婦女宣導隊的力量，更能深入社區、貼近民眾生活，讓防災知識向下扎根；其中住宅用火災警報器與CPR技能，往往能在關鍵時刻發揮救命效果，將軍消防隊未來也將持續走入社區，加強全民防災意識。

消防局長楊宗林指出，火災與意外事故多可透過事前預防與正確觀念有效降低風險，將防災宣導融入民眾日常生活，是守護生命財產安全的關鍵。



市長黃偉哲也表示，透過「文衡賜福」元旦健走活動結合防災宣導，不僅促進市民身心健康，也同步提升公共安全意識，期盼市民在新的一年都能平安健康、幸福安居，攜手打造安全宜居的台南。