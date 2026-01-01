跨年敲鐘也顧安全！南消四大隊新化宣導防火　提醒慎防一氧化碳中毒

▲南消四大隊新化分隊配合新化武安宮跨年敲鐘活動，進行防火與一氧化碳中毒宣導，提醒民眾重視居家安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跨年不只迎新，也要顧安全。南市消防局第四大隊新化分隊配合新化武安宮跨年敲鐘活動，於12月31日晚間在廟前舉辦防火與防範一氧化碳中毒宣導，由警消人員結合婦女防火宣導隊及社會人士共同向民眾說明防災觀念，讓參與祈福活動的民眾，在送走舊年之際，也為新的一年多添一道安全防線。

消防人員指出，每年12月至翌年2月為一氧化碳中毒好發季節，民眾於室內使用燃氣熱水器時，若通風不良或設備不當，極易發生中毒意外。由於一氧化碳無色無味，吸入後會與血液中的血紅素結合，取代氧氣，導致身體組織缺氧，常見症狀包括頭痛、噁心、暈眩，嚴重時甚至可能昏迷、死亡，防範於未然格外重要。

第四大隊大隊長蔡國保表示，居家防火及防範一氧化碳中毒，一直是消防機關宣導的重點，更是每個家庭都必須具備的基本常識，唯有「認識它、了解它」，才能有效預防。若使用燃氣熱水器時出現頭昏、噁心、嗜睡等不適症狀，應立即停止使用，打開通往室外的門窗加強通風；若身體狀況嚴重，應先移動至通風良好的室外空間，並撥打119求助。

消防局長楊宗林指出，培養正確防火與防災觀念刻不容緩，唯有提升民眾的防災意識與警覺性，才能在面對突發狀況時從容應對。消防局將持續推動防災教育，強化民眾自助、互助的防災與減災能力，降低災害所造成的損失。



市長黃偉哲也呼籲，防火與防災工作不分你我，平時做好防災整備，災害來臨時才能派上用場。透過各式宣導活動深化防災教育，喚起民眾對災害風險的記憶與重視，才能真正守護自身與家人的安全。