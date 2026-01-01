迎接2026年元旦　黃偉哲：齊心向前讓台南更進步、國家更安定

▲台南市2026年元旦升旗典禮登場，市長黃偉哲與市民在寒冬清晨迎接新年曙光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年嶄新一年，台南市政府1日上午舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲率領市府團隊，一早先赴新營區民治市政中心，隨後轉往安平區永華市政中心，與市民一同在莊嚴隆重的升旗儀式中迎接新年。寒流來襲的清晨，仍有大量市民踴躍到場，以行動展現對新年度的期待，也象徵台南這座城市持續向前、凝聚向心力的精神。

回顧114年 天災考驗下的城市韌性

黃偉哲表示，回顧過去一年，台南先後歷經楠西地震、丹娜絲風災及多次豪雨衝擊，對城市運作與市民生活造成不小影響，但在市民堅守家園、第一線救災人員與國軍全力投入下，復原工作得以在最短時間內推進，讓城市逐步回到正常軌道。他也特別感謝市民朋友的體諒與支持，成為市府持續推動市政、度過困境的重要力量，展現台南人不畏困難、彼此扶持的韌性。

建設不中斷 棒球、產業與民生同步推進

黃偉哲指出，即使面對天災考驗，台南在經濟發展與市政建設上仍穩健前行，包括道路改善、治水工程、特色公園與社會住宅等民生建設持續推動；亞太國際棒球訓練中心已正式完工，預計今年3月迎來職棒賽事，為城市注入新的活力。

此外，高科技產業與國際大廠相繼投資台南，市府也以最快速度完成土地交付與行政配套，展現良好的投資環境與城市發展潛力。

談財政制度 預算延宕恐影響防災安全

針對各界關心的財政收支劃分法對地方財政的影響，黃偉哲直言，中央補助減少與預算撥付時程延宕，已對地方政府建設推動造成實質衝擊，對台南而言，影響金額高達數十億元。他以水利工程為例指出，若預算延後至雨季才到位，將錯失防汛整備的關鍵時機，不僅影響工程進度，更直接關係市民生命財產安全，盼相關制度調整能審慎評估，降低對地方治理與民眾生活的衝擊。

從健走到舞蹈 元旦升旗充滿城市活力

「慶祝115元旦升旗典禮活動」新營場與在地青年團體合作，結合元旦健走活動，鼓勵市民以健康、活力迎向新的一年，獲得熱烈回響；安平西拉雅廣場則由永仁高中學生以青春洋溢的舞蹈揭開序幕，隨後進行莊嚴的升旗典禮，在朝陽中迎接新年新氣象。

祝福2026年 一馬當先、穩步向前

黃偉哲強調，城市的進步有賴市民共同努力，市府團隊將持續以更高標準自我要求，精進治理效能，回應市民不斷提升的期待。他也祝福市民朋友在115年馬年能夠龍馬精神、一馬當先，家庭和樂、身體健康，讓台南更進步、國家更安定。