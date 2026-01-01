台北跨年自介遭打斷！韓籍啦啦隊女神「見訊息轟炸」嚇：我沒事

▲本人親回應。（圖／翻攝自金娜妍IG）



記者施怡妏／綜合報導

DJ圓圓是2026台北最High新年城的主持人之一，昨（31）晚的跨年晚會，和味全龍啦啦隊互動的環節時，竟然沒等蘿拉與韓籍成員金娜妍開口自我介紹，便打斷插話，讓不少球迷相當氣憤，DJ圓圓發文道歉了。對此，金娜妍也大方回應，「沒關係！你們有認出我，這樣就夠了，我真的沒事！」

韓文小打錯釀誤會 翻譯嚇壞粉絲



[廣告]請繼續往下閱讀...

金娜妍在Threads發文，因未能在台北跨年晚會的舞台上自我介紹，引發粉絲擔心，不過她當時用韓文留言「괜챠나 . . （沒關係）」，沒想到Google翻譯卻變成罵人的用詞，鬧了個小烏龍。她今天醒來一頭霧水，訊息炸滿天。

金娜妍驚呼「好像是我韓文打錯字，結果翻譯就整個跑掉了⋯在韓國那樣寫其實是有點開玩笑的用法，嘿⋯⋯以後真的要更小心一點了。」她再次強調，自己真的沒事，大家不用擔心，能被邀請到這麼大的舞台，只有感動和感謝。

她也提到，自己站的位置比較邊邊，從主持人的角度看過來確實比較不顯眼，但仍有粉絲認出她，就已讓她感到幸福、滿足，並附上下台後與蘿拉打招呼的影片，「我之後也會很溫柔、很禮貌地跟主辦單位反映一下，明年也請一定要再邀請我們可愛的小龍女們喔。」

事件曝光後，DJ圓圓1日清晨連忙在社群網站發文解釋，小龍女今年準備的表演非常精采，「但因為視角及距離因素，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」

▼按下翻譯後，竟出現「操」。（圖／翻攝自Threads）

