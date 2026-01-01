迎接2026！黃偉哲攜手近百宗教場域敲鐘祈福　鐘聲響徹府城夜空

▲迎接2026年，台南市近百處宗教場域同步敲鐘祈福，形成府城獨有的跨年夜風景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年，台南市31日晚間子時一刻（23時15分），全市近百處宗教場域同步敲響祈福鐘聲，以莊嚴而溫潤的聲響，為市民送上平安祝福，構築出台南獨具人文底蘊的跨年夜風景。台南市長黃偉哲也親臨中西區集福宮，與各界代表一同敲鐘祈福，將祝福傳遞到城市每個角落，與市民共同迎接嶄新一年。

黃偉哲表示，「敲鐘祈福」已成為最具台南特色的跨年活動之一，從廟埕到教堂、由市區延伸至偏鄉，各宗教團體跨越信仰界線串聯成跨年舞台，透過鐘聲為家庭、社區與國家祈福，讓市民能在熟悉的生活場域中迎新，感受台南專屬的跨年氛圍。

民政局長姜淋煌指出，「敲鐘祈福」活動自2019年發起至今已邁入第七年，從最初的民間自發到市府協力推動，不分宗教派別、共同響應。今年共有近百處宗教場所參與，透過鐘聲傳遞祝福，展現宗教共融精神與城市包容力。

跨年夜，黃偉哲市長在集福宮敲響祈福鐘聲；臺灣府城隍廟則特別開放信眾敲響百年古鐘，讓歷史悠久的鐘聲在新舊年交會之際再度迴盪，象徵平安與祝福綿延不絕，為今年跨年夜增添深厚文化底蘊。

此外，各參與團體也結合在地特色規劃多元活動。安溪寮天主教聖家堂、東門巴克禮紀念教會邀請信眾禱告迎新；中西區聚福宮安排五條港走讀與跨年音樂會；北門區興安宮舉辦「鹽續幸福．夕陽送舊」音樂會；多處廟宇則準備湯圓、茶點與祈福小物，搭配社區表演、團拜、祈福卡書寫與春聯發送，邀請鄉親共聚廟埕，在莊重儀式中感受溫馨跨年夜。

本次活動，集福宮副主委周榮棠、立委林俊憲、市議員沈震東、陳怡珍及多位議員服務處代表到場共襄盛舉，一同敲鐘祈福，為台南送上滿滿祝福。