地方 地方焦點

從抗疫先鋒到總院長！續掌彰基　陳穆寬：醫療是志業、不分貧富

▲彰基院長由陳穆寬續任。（圖／彰基提供）

▲彰基總院長陳穆寬（左）就任第19任院長，員工獻上鮮花及禮物。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰基醫學中心今（31）日正式宣布彰基總院長陳穆寬也是世界知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，續任該院第19任院長。他在就職致詞中強調，要提供世界最先進醫療，讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人都看得起病。

本次授職典禮由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主持。他以馬太福音經文「互伊有權」（賜予權柄）為題勉勵；總會總幹事陳信良牧師則指出，彰基在歷史中始終蒙受恩典，未來將持續在醫療、傳道、研究與關懷上委身，目標成為中部首屈一指的醫療體系，且「經營不以賺錢為主，而是以服務人民為首要」。

▲彰基院長由陳穆寬續任。（圖／彰基提供）

▲彰基全體15位董事出席並行接納禮。（圖／彰基提供）

彰基董事長兵政隆高度讚賞陳穆寬總院長的領導，稱其具備產官學人脈與精準管理能力，能帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」，與會的員工表示，董事會在民國2024年就又以15票全票通過⁨總院院長陳穆寬⁩的任命案，可以說是再次打破記錄，也代表他不以營利為目的的理念深受董事會的肯定。

陳穆寬是國際知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，除了多次受邀到世界各地演講及教學，因為傑出的臨床醫學研究成就和發表200多篇世界性國際論文，更榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜。

陳穆寬擔任總院長8年來，帶領8家分院、近萬名員工秉持以病人為中心、落實精準健康照護，提供以愛為本的全人醫療。在COVID-19期間⁩率大家成功抗疫，獲防疫特殊貢獻獎。又因為透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎」與「健康台灣推動委員會」顧問。

▲彰基院長由陳穆寬續任。（圖／彰基提供）

▲彰基總院長陳穆寬就任第19任院長，由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師授職。（圖／彰基提供）

同時，歷經23年等待、連結總院與研究大樓的「沐恩廊道」天橋也正式揭牌。這座全長71.3公尺的廊道，自2003年提案後因故延宕，去年終於完成，為民眾與員工提供了安全便捷的通道，象徵著連結與服務的具體實踐。

01/01 全台詐欺最新數據

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

