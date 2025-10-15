花蓮縣府防颱「強制疏散」引村長反彈！季連成決議開放垂直撤離

▲緊急應變協調所總指揮官季連成採納村長意見，採用疏散、垂直撤離混合模式。（圖／光復鄉災後復原專案中央前進協調所提供）



記者柯振中／綜合報導

颱風「風神」可能形成，花蓮縣府原先規劃，強制撤離8600人，不過15日的中央防颱會議當中，有多數村長反對，總指揮官季連成決議採納意見，開放垂直撤離，採用疏散、垂直混合模式，實際撤離人數為1000多人。

由於颱風「風神」17日可能生成，氣象署預估19日至22日會對東半部帶來大雨或豪雨，加上目前光復鄉洪災仍在復原當中，中央、地方均嚴陣以待。

中央前進協調所15日召開「風神颱風緊急應變作為協調會」，決議將中央前進協調所轉型為「緊急應變協調所」，並且編成9大組。

這九大編組分別是「堰塞湖監測及天氣情資組」、「疏散撤離組」、「安置收容組」、「支援協調組」、「機械車輛撤離組」、「交通管制組」、「搜索救援組」、「後勤供應組」及「督導管制組」等組別，全力協助各鄉鎮工作，做好災害應變的相關工作。

雖然花蓮縣府原先規劃，捨棄垂直撤離的計畫，改為強制疏散8600名堰塞湖保全戶。不過，15日下午的中央防颱會議當中，光復鄉有不少村長持反對意見，希望能夠增加垂直撤離的選項。

經過溝通後，季連成採納村長的意見，採用疏散撤離、垂直撤離的「混合模式」，總共疏散撤離的人數為1000多人。