台南市恢復交通助理員違停稽查　1／2起鎖定併排、路口10公尺、人行道

▲台南市警局自1月2日起恢復交通助理員違停稽查，鎖定併排、路口10公尺及人行道違停。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

回應市議會對交通助理員勤務方式與角色定位的關切，台南市政府警察局已完成全面檢討，並宣布自2026年1月2日起，恢復由交通助理員針對併排停車、路口10公尺內違規停車及人行道違規停車等三項高風險違停行為進行稽查取締，以強化交通安全與秩序。

警察局說明，先前因市議會開議期間，為審慎回應議會監督意旨，曾暫緩交通助理員執行違規停車稽查作業。經重新檢討後，已明確交通助理員屬於「協助、服務、預防」的輔助性角色，並將勤務重點聚焦在對交通安全影響程度較高的違停樣態，兼顧交通秩序維護與社會觀感。

配合勤務調整方向，警察局也妥善規劃交通助理員勤務時數配置，除每日執行違規停車舉發外，仍將持續投入通學步道疏導、交通疏導、交通安全宣導及其他輔助性勤務，維持原有多元支援功能。同時，警察局已召回交通助理員辦理相關教育訓練，強化法規認知，確保勤務執行標準一致，避免執法落差。

警察局交通警察大隊強調，後續將依議會監督意旨，並兼顧民意反映與實務運作情形，持續滾動檢討交通助理員勤務執行情況，視成效適時調整相關作為，確保制度運作符合市民期待，同時提升整體交通安全效益。