紐約史上最年輕市長！34歲曼達尼宣誓就職　主打凍房租、免費公車

▲ 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）於美東時間1月1日零時正式宣誓就職，這名34歲烏干達裔民主社會主義者創下該市首位穆斯林市長、首位南亞裔市長及逾百年來最年輕市長等多項歷史紀錄，競選期間以「住得起的紐約」為核心政見，承諾推動全民托育、凍結200萬租屋族房租及免費公車等政策，如今將面臨兌現承諾的嚴峻考驗。

綜合CNN等美媒，曼達尼選在極具象徵意義的舊市政廳地鐵站舉行私人宣誓儀式，由紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）監誓。這座1945年停用、平時僅開放導覽的舊車站擁有拱形磁磚天花板、彩色玻璃天窗和黃銅吊燈等特色，為1904年紐約地鐵系統啟用時的28個原始車站之一。曼達尼表示，這個地點證明大眾運輸對城市活力、健康與傳承的重要性。

身為哥倫比亞大學教授馬穆德．曼達尼（Mahmood Mamdani）與知名導演米拉．奈爾（Mira Nair）之子，曼達尼在藝術家妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）陪伴下完成宣誓，隨即任命資深城市規劃師弗林（Michael Flynn）為交通局長，展現對公共運輸改革的重視。除免費公車政策，他還計劃擴大自行車道網絡，改善街道以利行人通行。

下午的公開就職典禮預估將有4000人參與，聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）將介紹新市長，被曼達尼視為政治啟發者的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則將主持公開宣誓儀式，曼達尼的過渡團隊也將在百老匯大道舉辦名為「新時代就職典禮」的街頭慶祝活動。

去年夏天的民主黨初選中，曼達尼聚焦負擔能力的政見驚艷政壇，最終獲得50%選票，領先無黨籍的前州長古莫（Andrew Cuomo）近10個百分點，遠勝共和黨候選人斯利瓦（Curtis Sliwa），參與投票的人數更創下逾200萬新高。

但曼達尼的雄心壯志也引發質疑，他提出對富人增稅以支持各項政見，但此舉需州議會與州長支持，儘管紐約市經濟表現強勁，高昂生活成本仍壓迫工薪階層。他的勝選也點燃民主黨內部辯論，討論該黨是否應進一步左傾，並將負擔能力視為期中選舉主要議題。