愛妻偷吃廚師主管！房間內嬌喊「要尿尿」　餐飲老闆聽呻吟臉綠了

▲女子偷吃廚師主管，性行為的呻吟聲都被對方的女兒錄下。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名人妻小樂（化名）與丈夫結褵多年，2人育有3名子女，怎料小樂竟背著丈夫與主管龍哥（化名）有染，三不五時就會到龍哥的住處發生關係，結果被龍哥的女兒錄了下來。小樂的丈夫氣得提告，桃園地院審理後，判龍哥須賠60萬元。

性行為呻吟全被錄下

根據判決書內容，小樂與丈夫婚後育有3名子女，其中丈夫是自行開業的餐飲業老闆，每個月收入約為20萬元左右。不過，小樂並未忠於婚姻，而是與廚師主管龍哥發展出婚外情，更是常常到龍哥家中發生關係。

某次龍哥的女兒在家中聽見性行為的聲音，氣得拿出手機拍攝，結果清楚錄下「不要會痛」、「我要尿尿」等呻吟及叫喊聲，且還明顯拍下穿著短褲的男子，以及身穿白衣、黑褲的女子。

後來龍哥的女兒將影片發送出去，小樂的丈夫得知自己遭戴綠帽，氣得將龍哥一狀告上法院，並且求償120萬元。

丈夫認出影中女子是愛妻

對此，龍哥則辯稱，不能從影片中辨識出呻吟聲，以及確認影像中發出呻吟聲的女子為何人。不過龍哥女兒拍下的畫面當中，有女子從房間走出至客廳的畫面，且小樂的丈夫也指認，這名女子正是自己的嬌妻。

法官衡量雙方的說法，以及影片內容後，認定龍哥侵害小樂丈夫基於配偶關係之身分法益，且情節重大，最終判龍哥須賠60萬元，全案仍可上訴。