元旦健走也顧安全！柳營代天院祈福活動　南消一大設攤宣導防災

▲柳營代天院元旦祈福健走活動熱鬧登場，消防人員設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接嶄新的一年，台南市柳營區元旦舉辦「2026柳營元旦祈福健走活動」，活動選在地方信仰中心代天院舉行，邀請民眾透過健走與祈福儀式，一同迎新送舊，祈求平安健康、風調雨順，現場氣氛溫馨熱絡。

消防局第一大隊柳營消防分隊也把握人潮，於活動現場設攤進行防火、防災宣導，透過親子互動與闖關活動，向民眾分享居家防災重點，讓祈福健走不只走出健康，也同步提升安全意識。

消防人員指出，宣導內容涵蓋防範一氧化碳中毒、避難弱勢人員防火、用電安全，以及住宅用火災警報器的正確安裝與重要性，期望透過面對面說明，協助民眾認識居家潛藏的危害因子，提前做好防範。

近日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，燃氣熱水器成為家家戶戶不可或缺的設備。消防局提醒，若洗澡時門窗緊閉、通風不良，再加上熱水器安裝不當，恐導致瓦斯燃燒不完全，產生一氧化碳，往往在不知不覺中造成中毒。

人體吸入一氧化碳後，常出現頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，嚴重時甚至危及生命，不可不慎。



消防人員也提醒，安裝熱水器應選用通過CNS檢驗合格的產品，依居家通風條件選擇正確型式，並由合格承裝業技術士施工，完工後應張貼施工標籤，且定期檢修或汰換設備，同時保持通風，避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙空氣流通。

第一大隊大隊長邱國禎呼籲，一氧化碳中毒多發生在冷氣團影響下的低溫環境，民眾使用燃氣熱水器時務必保持通風，並由合格技術士正確安裝與定期檢修，才能有效降低災害發生風險，確保家人安全。