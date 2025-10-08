國際郵輪新航線！花蓮港喜迎「海洋富士號」首航　拖船噴水迎賓

▲海洋富士號 (MITSUI OCEAN FUJI)將於8日停靠花蓮港，花蓮港務分公司屆時將提供拖船噴水迎賓。（圖／曹夢麟拍攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際郵輪海洋富士號 （MITSUI OCEAN FUJI）將於10月8日搭載約250名大部分為日本旅客首航花蓮港，靠泊花蓮港後該郵輪將繼續航行至日本宮古島。郵輪抵港後，花蓮港務分公司提供拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，熱烈歡迎海洋富士號首航花蓮港。

海洋富士號是日本三井海洋郵輪 （MITSUI OCEAN CRUISES）旗下的一艘頂級郵輪，於2024年12月全新啟航。 這艘中小型郵輪主打全套房設計、日式優雅美學與真誠款待的服務，並提供融合日式精緻與法式風味的餐飲。

郵輪總噸位32,477噸，可容納458位賓客，主打深入探索日本港口的深度文化郵輪航程，看好亞洲航線及台灣郵輪市場並於2025年首度靠港台灣，接下來幾個航次皆以台灣及日本雙母港方式作業，台日兩地均可上下旅客。

▲海洋富士號是日本三井海洋郵輪旗下的一艘頂級郵輪，於2024年12月全新啟航。

花蓮港務分公司積極推動郵輪行銷，除了透過郵輪優惠方案外，更積極參與國際郵輪論壇，並於近期將邀請國際大型郵輪集團至花蓮踩線，希望讓花蓮列為國際郵輪航程規劃的重要靠泊點。花蓮港今年預計有20艘次郵輪靠泊，5,007旅客人次進出，明年也將有20艘次郵輪靠泊，13,000旅客人次進出。

花蓮港務分公司結合港區各公務機關（CIQS）及地方政府觀光資源，提供完善的出入境通關服務，於站內設有換匯櫃台、觀光大使、觀光計程車、特色商品銷售等多元服務，竭誠歡迎國際郵輪到訪。

