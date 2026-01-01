30萬人湧夢時代跨年！陳其邁攜戴資穎驚喜登台　許願高雄持續發光

▲高雄市長陳其邁攜手羽球天後戴資穎登跨年晚會舞台。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

迎接2026年，高雄跨年晚會31日晚間於夢時代登場，吸引30萬人次共襄盛舉。高雄市長陳其邁在倒數最後一刻與台灣傳奇羽球天后戴資穎一起驚喜登台，除了俏皮許願希望和小戴合唱外，他也回顧展望，希望高雄可以一直進步，持續發光發亮。

17組台韓超強卡司接力 「水彈女王」權恩妃現身嗨翻港都



2026雄嗨趴演出陣容集結17組臺韓超狂卡司，包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出。主持陣容則由陳漢典、木木 林葦妮、阿本首度搭檔。

▲「水彈女王」權恩妃首度在台跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）



「水彈女王」權恩妃以一身紅色系格紋套裝現身，全場瞬間嗨到最高點，她一連帶來 5 首唱跳歌曲，展現獨一無二的「權式魅力」，她展現誠意以中文向大家送上「新年快樂」祝福，也用台語問候台下「RUBI」們：「呷飽沒」，掀起全場尖叫，她也分享自己在台灣吃了小籠包、珍珠奶茶，特別喜歡牛軋餅。

▲超人氣天團告五人擔任高雄跨年晚會壓軸嘉賓。（圖／記者許宥孺翻攝）



告五人壓軸獻唱 預告明年巡迴舞台規模升級



告五人今年4月剛攻下高雄國家體育場舉辦萬人演唱會，吸引超過 5 萬名粉絲到場朝聖，人氣與實力再度獲得驗證。跨年夜他們再度回到高雄舞臺，壓軸獻唱告白神曲《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》，並帶來最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》暢銷主打歌《黑夜狂奔》，邀請全場粉絲一同大合唱，氣氛瞬間沸騰。告五人也預告明年將持續展開巡迴演唱會，以全新作品與升級舞臺規模，陪伴哈瓜們走遍更多城市。

陳其邁攜球后戴資穎驚喜登場

在跨年夜倒數最後一刻，市長陳其邁攜神秘嘉賓戴資穎從升降舞台登場，讓台下民眾超驚喜。戴資穎許下新年新希望，感謝支持、陪伴她的朋友，她表示，羽球帶給她的是相信自己和永不放棄，她希望把這個精神帶給大家，一起迎向2026年。

▲陳其邁許願想跟小戴合唱。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳其邁許下的新年新願望則是和小戴一起唱歌，讓戴資穎和主持群笑翻，陳漢典笑說：「小戴是打球耶！」一旁的戴資穎則表示不知道自己拿手的歌是什麼，陳漢典順勢自肥打歌，「該不會是《我不會跳舞》」。陳其邁最後感性說道，他擔任市長5年時間，明年跨年就不是他主持跨年晚會，希望高雄可以一直進步，持續發光發亮。

▲高雄跨年晚會240秒煙火照亮夜空。（圖／記者吳世龍攝）



240秒亞灣煙火震撼夜空 K-pop神曲引燃幸福瞬間



在眾人齊聲倒數後，隨即迎來240秒亞灣跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，氣勢磅礡的花火在港都夜空畫下道道精彩，不同造型的絢麗花火照亮亞灣，搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，大家紛紛拿起手機紀錄感動的瞬間，幸福氛圍瀰漫四周。