　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

30萬人湧夢時代跨年！陳其邁攜戴資穎驚喜登台　許願高雄持續發光

▲▼高雄2026跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁攜手羽球天後戴資穎登跨年晚會舞台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

迎接2026年，高雄跨年晚會31日晚間於夢時代登場，吸引30萬人次共襄盛舉。高雄市長陳其邁在倒數最後一刻與台灣傳奇羽球天后戴資穎一起驚喜登台，除了俏皮許願希望和小戴合唱外，他也回顧展望，希望高雄可以一直進步，持續發光發亮。

17組台韓超強卡司接力 「水彈女王」權恩妃現身嗨翻港都

2026雄嗨趴演出陣容集結17組臺韓超狂卡司，包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出。主持陣容則由陳漢典、木木 林葦妮、阿本首度搭檔。

▲「水彈女王」權恩妃首度在台跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「水彈女王」權恩妃首度在台跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

「水彈女王」權恩妃以一身紅色系格紋套裝現身，全場瞬間嗨到最高點，她一連帶來 5 首唱跳歌曲，展現獨一無二的「權式魅力」，她展現誠意以中文向大家送上「新年快樂」祝福，也用台語問候台下「RUBI」們：「呷飽沒」，掀起全場尖叫，她也分享自己在台灣吃了小籠包、珍珠奶茶，特別喜歡牛軋餅。

▲超人氣天團告五人擔任高雄跨年晚會壓軸嘉賓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超人氣天團告五人擔任高雄跨年晚會壓軸嘉賓。（圖／記者許宥孺翻攝）

告五人壓軸獻唱　預告明年巡迴舞台規模升級

告五人今年4月剛攻下高雄國家體育場舉辦萬人演唱會，吸引超過 5 萬名粉絲到場朝聖，人氣與實力再度獲得驗證。跨年夜他們再度回到高雄舞臺，壓軸獻唱告白神曲《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》，並帶來最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》暢銷主打歌《黑夜狂奔》，邀請全場粉絲一同大合唱，氣氛瞬間沸騰。告五人也預告明年將持續展開巡迴演唱會，以全新作品與升級舞臺規模，陪伴哈瓜們走遍更多城市。

陳其邁攜球后戴資穎驚喜登場 

在跨年夜倒數最後一刻，市長陳其邁攜神秘嘉賓戴資穎從升降舞台登場，讓台下民眾超驚喜。戴資穎許下新年新希望，感謝支持、陪伴她的朋友，她表示，羽球帶給她的是相信自己和永不放棄，她希望把這個精神帶給大家，一起迎向2026年。

▲▼高雄2026跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁許願想跟小戴合唱。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁許下的新年新願望則是和小戴一起唱歌，讓戴資穎和主持群笑翻，陳漢典笑說：「小戴是打球耶！」一旁的戴資穎則表示不知道自己拿手的歌是什麼，陳漢典順勢自肥打歌，「該不會是《我不會跳舞》」。陳其邁最後感性說道，他擔任市長5年時間，明年跨年就不是他主持跨年晚會，希望高雄可以一直進步，持續發光發亮。

▲2026高雄跨年晚會。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄跨年晚會240秒煙火照亮夜空。（圖／記者吳世龍攝）

240秒亞灣煙火震撼夜空　K-pop神曲引燃幸福瞬間

在眾人齊聲倒數後，隨即迎來240秒亞灣跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，氣勢磅礡的花火在港都夜空畫下道道精彩，不同造型的絢麗花火照亮亞灣，搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，大家紛紛拿起手機紀錄感動的瞬間，幸福氛圍瀰漫四周。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

更多熱門

相關新聞

即／高雄跨年醉男嫌鞭炮刺耳開4槍釀2傷

即／高雄跨年醉男嫌鞭炮刺耳開4槍釀2傷

跨越2026年前一刻傳出槍響！高雄一名劉姓男子31日晚間酒後開車要去找女友，行經三民區鼎金後路時，遇到路邊有民眾正在施放鞭炮，因喝得爛醉覺得鞭炮太吵，便下車對著對方咆哮，最後竟掏出槍枝連擊7發子彈，導致1名男子身中4槍、1名女子手指受傷送醫。

即／高雄跨年夜晚會現場驚見信號彈

即／高雄跨年夜晚會現場驚見信號彈

盧秀燕再創省話紀錄4字祝新年快樂

盧秀燕再創省話紀錄4字祝新年快樂

獨／高雄倒數跨年傳槍響！1人中槍

獨／高雄倒數跨年傳槍響！1人中槍

台南跨年晚會鄭姓網紅現身引關注府強調依法處置秩序未受影響

台南跨年晚會鄭姓網紅現身引關注府強調依法處置秩序未受影響

關鍵字：

高雄跨年晚會戴資穎煙火秀權恩妃陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面