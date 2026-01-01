獨／不如貓狗！放生7hrs害死9月大女嬰　小爸媽超商打工卻租輕豪宅

▲女嬰父母昨日把女兒放生在家裡，跑去外縣市領養狗。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區一名僅9個月大的女嬰昨（12/31）日被20歲生母與現任丈夫用浴巾包裹送醫，抵達急診時已無生命跡象、臉色發紫，搶救後仍宣告不治，院方初步檢視赫見女嬰口腔溢奶，左臉、左肩及大腿布滿大片瘀青，下巴更疑似有燙傷痕跡，隨即通報警方介入調查。母親向警方供稱，他們兩人是到外縣市領養狗兒才把女兒獨自放在家中，但辦案人員卻發現，兩人的租屋處早已有養了一隻貓，卻還為了領養狗兒棄女兒不顧，讓人搖頭。

據指出，這對小夫妻租屋處在岡山的精華區，房租1萬8000元，在岡山地區算是價格高檔的全新房，夫妻平時鮮少與鄰居往來，兩人則都在超商打零工，女子生下女嬰後和現任丈夫住在該處，至於兩人是否涉嫌施虐致死，有待進一步解剖釐清。

警方指出，昨日下午5時許接獲醫院通報，女嬰送醫時全身赤裸、無呼吸心跳。母親供稱，當日上午餵食女嬰後，與丈夫外出前往外縣市，獨留女嬰在租屋處，直到下午返家才發現孩子已無生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，然而，女嬰身上多處不明傷勢，顯示案情不單純。

▲檢警對女嬰進行相驗，繼父在外頭討菸抽。（圖／民眾提供）

檢方今（1）日相驗，女嬰生母與現任丈夫現身殯儀館認屍，兩人穿著隨意、神情輕鬆，與一般痛失親人的家屬反應十分不同。

據了解，母親向警方供稱，因接獲收容所通知可以領養狗隻，兩人一時興起，「想說她（女嬰）會睡很久」，便與丈夫外出接狗，至於為何不帶著女嬰同行？或請父母協助照顧，她冷淡回應「父母說沒空顧」。

對於女嬰身上的大片瘀青與傷痕，母親辯稱是孩子「自己撞到」，脖子傷痕則推說是「指甲太長自己抓的」，說詞避重就輕，檢察官複訊後，諭令兩人各以5萬元交保候傳。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕兒虐，請撥打110、113。