跨年散場快狠準！台南好Young凌晨2時恢復市容　7噸垃圾30分鐘清空

▲「2026台南好Young」跨年晚會散場後，清潔人力於凌晨2點完成主場地市容復原，展現高效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長達7小時、吸引超過30萬人次參與的「2026台南好Young」跨年晚會，在歡呼與倒數聲中迎來2026年，也在散場後迅速切換成「城市復原模式」，主辦單位會同環保局、工讀生與攤商清潔人力通力合作，動員近90人投入清潔作業，於元旦凌晨2時左右完成主場地市容復原，總計清運垃圾約7噸、資源回收約650公斤，展現大型活動後少見的高效率。

市警局同步指出，跨年夜共出動318名員警及44名協勤民力維護秩序與疏導人潮，於凌晨1點15分完成場地周邊主要道路疏散，從散場到清空，僅花約30分鐘，讓城市在新年第一天迅速回到日常節奏。

7小時馬拉松演出 國際卡司撐起跨年主舞台

「2026台南好Young」不只人潮創新高，卡司同樣話題十足。耶誕跨年系列活動一連三場大型演唱會，邀集8組日、韓藝人與團體輪番登台，其中韓國新生代男團 ALL(H)OURS 首次將海外跨年獻給台南，勁歌熱舞瞬間圈粉無數，更在台上與市府團隊一同倒數迎接金馬年，成為晚會焦點之一。

主持人凱希也在台上幽默「爆料」，提到先前耶誕演唱會主持人籃籃曾笑說，只要請到伍佰就願意免費主持。沒想到一向強調財政紀律的市長黃偉哲，當場化身「台南伍佰」，清唱〈愛情限時批〉，意外成為全場驚喜橋段，笑聲與掌聲齊發。

理想混蛋壓軸 30萬人相約明年再見

整場跨年晚會共15組藝人接力演出，壓軸由人氣樂團理想混蛋擔綱，帶來40分鐘精采演出，活動於凌晨12點40分左右圓滿落幕，也創下約30萬人次參與紀錄。不少民眾笑說，明年還要繼續和市長「列藝人許願清單」，再相約台南跨年。

元旦接續活動多 清潔、交通一點都不敢鬆

由於活動結束後適逢元旦國定假日，場地周邊緊接著還有升旗典禮與外縣市遊客湧入，主辦單位不敢大意，美食攤商區也於凌晨約4點完成清潔復原，確保市容與動線順暢。交通局統計，跨年夜接駁疏運順利，共出動52班次接駁車，接送約1060人，最後一班車於元旦凌晨2點發車，圓滿完成任務。

黃偉哲：最後一年任期 全力把台南辦得更好

黃偉哲表示，「台南好Young」能持續邀請國際知名卡司、打造全台指標性的跨年舞台，並非一人之力，而是市府團隊、議會、企業與市民共同支持的成果。近年多位韓、日藝人接連登上台南舞台，也讓國際明星親身感受台南的人情味與城市魅力。他也強調，115年是他任內最後一年，會全力以赴把活動與城市治理都做到最好，讓市民在新的一年，繼續為台南感到驕傲。