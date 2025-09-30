富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

記者劉邠如／綜合報導

該說是花蓮光復鄉親的樂天派嗎？《ETtoday》記者徒步走訪災區，意外發現，在光復國小附近，其中一戶受災嚴重的民宅，竟是富邦悍將投手林栚呈母親老家，家族人在受災後，依舊樂天面對爛泥大軍，「金句連發」，像是笑稱自己家是「天窗房」可無阻礙看星空，更互相安慰「苦難歸苦難，一直哭也不行啊」、「我們不能一直哀愁，發愁也沒有用啊，不如放開心一點！」

《ETtoday》記者，在災區尋訪時，看到一戶人家，在庭院內搭起客廳帳，一行近10多人，就坐在客廳帳下，談天說笑。要不是看到一旁的泥堆，屋內依舊滿是爛泥、東倒西歪的家具，很難聯想眼前的這群人，竟然是光復洪水受災戶。

▲富邦悍將投手老家也遭受水患，舅媽和家族長輩感嘆「掃到半殘」，但還是依舊很正向喊「不哭！不能一直哀愁」非常可愛 。（圖／記者劉邠如攝）



▲富邦悍將投手林栚呈身高逼近兩百公分，相當引人注目。（圖／引自富邦官網）



記者先是探詢受災情況，親友們一人一句描述慘況「家都不能住了，裡面三合板都爛掉了」、「洪水來的時候，我們外出，老人家都來不及救，只好拜託鄰居幫忙！」

但看仍滿是泥濘的住家，問一家人作何打算？大家則是打趣說「那就改建一個更新更大的，看看政府能不能補助啊！不過大家都要蓋，我們很怕沒有工人幫我們蓋捏！」

而說到打掃的心酸，同樣也是一人一句，感嘆不是大家想偷懶不想打掃，而是連續多日來，已經讓大家筋疲力竭：「打掃又沒有薪水，整個掃到腰會斷掉了，變成半殘廢的人了！」、「這個比種田還要累呢！」、「工作一天那麼累了，還要哭幹嘛呢。清到沒力，看到小鮮肉（國軍）好開心喔，哈哈哈哈哈。累了我就在這邊說說笑笑啊，只能苦中作樂啊。」

至於談及房屋慘況，有人則是打趣說：「我現在我的房間都是星空，睡外面這樣看上面，啊不然怎麼辦呢？」、「苦難歸苦難，一直哭也不行啊，我們不能一直哀愁。發愁也沒有用啊，放開心一點，越哭越累啊！」

▲家人在庭院搭起棚子，苦中作樂。（圖／記者劉邠如攝）

▲台北來的兩位女志工（右一右二）幫忙清掃，家人也熱情招待。（圖／記者劉邠如攝）

不過面對災後的重建，老人家先是狂讚來幫忙的國軍是「小鮮肉」幫了大忙，志工們也充滿愛心，讓災民十分感謝！但至於如何看待縣府「表現」？年輕人先是吐槽，感覺不到縣府的存在，反而現在部落裡，都是靠年輕人組自救隊來指導，對於政府的態度「非常心寒！」

而長輩則吐露擔憂，表示過去中央還是同一政黨執政的時候，一旦發生災難，部落比較能取得資源。如今中央和地方顏色「不一樣」，最擔心就是因為內鬥，讓人民因此犧牲了：「因為他們現在分得很清楚啊！」

至於問到他們對於老家何時能回復，有如何的期望，長輩們仍舊笑著說，雖然擔心，但是「路還這麼遠，還沒有想到那邊啦！」短時間只能走一步算一步，先靠自己重建家園，最實在！

▲老家客廳到近一周還是有許多淤泥未清 。（圖／記者劉邠如攝）

▲房間仍然泥濘一片。（圖／記者劉邠如攝）

▲客廳仍一團混亂 。（圖／記者劉邠如攝）

▲年輕人感嘆沒有感覺到縣府的幫忙，多半是靠族裡青年和志工、國軍幫忙清理家園。（圖／記者劉邠如攝）

▲有些房間物品雖然清除，但還是地上還是相當泥濘，潮濕腐敗的氣味也讓大家擔憂房子是否還能繼續住。（圖／記者劉邠如攝）