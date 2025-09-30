　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

記者劉邠如／綜合報導

該說是花蓮光復鄉親的樂天派嗎？《ETtoday》記者徒步走訪災區，意外發現，在光復國小附近，其中一戶受災嚴重的民宅，竟是富邦悍將投手林栚呈母親老家，家族人在受災後，依舊樂天面對爛泥大軍，「金句連發」，像是笑稱自己家是「天窗房」可無阻礙看星空，更互相安慰「苦難歸苦難，一直哭也不行啊」、「我們不能一直哀愁，發愁也沒有用啊，不如放開心一點！」

《ETtoday》記者，在災區尋訪時，看到一戶人家，在庭院內搭起客廳帳，一行近10多人，就坐在客廳帳下，談天說笑。要不是看到一旁的泥堆，屋內依舊滿是爛泥、東倒西歪的家具，很難聯想眼前的這群人，竟然是光復洪水受災戶。

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家也遭受水患，舅媽和家族長輩感嘆「掃到半殘」，但還是依舊很正向喊「不哭！不能一直哀愁」非常可愛 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手林栚呈。（圖／引自富邦官網）

▲富邦悍將投手林栚呈身高逼近兩百公分，相當引人注目。（圖／引自富邦官網）


記者先是探詢受災情況，親友們一人一句描述慘況「家都不能住了，裡面三合板都爛掉了」、「洪水來的時候，我們外出，老人家都來不及救，只好拜託鄰居幫忙！」

但看仍滿是泥濘的住家，問一家人作何打算？大家則是打趣說「那就改建一個更新更大的，看看政府能不能補助啊！不過大家都要蓋，我們很怕沒有工人幫我們蓋捏！」

而說到打掃的心酸，同樣也是一人一句，感嘆不是大家想偷懶不想打掃，而是連續多日來，已經讓大家筋疲力竭：「打掃又沒有薪水，整個掃到腰會斷掉了，變成半殘廢的人了！」、「這個比種田還要累呢！」、「工作一天那麼累了，還要哭幹嘛呢。清到沒力，看到小鮮肉（國軍）好開心喔，哈哈哈哈哈。累了我就在這邊說說笑笑啊，只能苦中作樂啊。」

至於談及房屋慘況，有人則是打趣說：「我現在我的房間都是星空，睡外面這樣看上面，啊不然怎麼辦呢？」、「苦難歸苦難，一直哭也不行啊，我們不能一直哀愁。發愁也沒有用啊，放開心一點，越哭越累啊！」

▲家人在庭院搭起棚子，苦中作樂。（圖／記者劉邠如攝）

▲家人在庭院搭起棚子，苦中作樂。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲台北來的兩位女志工（右一右二）幫忙清掃，家人也熱情招待。（圖／記者劉邠如攝）

不過面對災後的重建，老人家先是狂讚來幫忙的國軍是「小鮮肉」幫了大忙，志工們也充滿愛心，讓災民十分感謝！但至於如何看待縣府「表現」？年輕人先是吐槽，感覺不到縣府的存在，反而現在部落裡，都是靠年輕人組自救隊來指導，對於政府的態度「非常心寒！」

而長輩則吐露擔憂，表示過去中央還是同一政黨執政的時候，一旦發生災難，部落比較能取得資源。如今中央和地方顏色「不一樣」，最擔心就是因為內鬥，讓人民因此犧牲了：「因為他們現在分得很清楚啊！」

至於問到他們對於老家何時能回復，有如何的期望，長輩們仍舊笑著說，雖然擔心，但是「路還這麼遠，還沒有想到那邊啦！」短時間只能走一步算一步，先靠自己重建家園，最實在！

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲老家客廳到近一周還是有許多淤泥未清 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲房間仍然泥濘一片。（圖／記者劉邠如攝）

▲客廳仍一團混亂 。（圖／記者劉邠如攝）

▲客廳仍一團混亂 。（圖／記者劉邠如攝）

▲年輕人感嘆沒有感覺到縣府的幫忙，多半是靠族裡青年和志工、國軍幫忙清理家園。（圖／記者劉邠如攝）

▲年輕人感嘆沒有感覺到縣府的幫忙，多半是靠族裡青年和志工、國軍幫忙清理家園。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲有些房間物品雖然清除，但還是地上還是相當泥濘，潮濕腐敗的氣味也讓大家擔憂房子是否還能繼續住。（圖／記者劉邠如攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不能一直哀愁
災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家
又有颱風要生成？　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨
快訊／前檢察官遭收押　現金1435萬被查扣
快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課
鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

國1路竹段「6車連環撞」！自小客起火濃煙竄天　1人傷送醫

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

國1路竹段「6車連環撞」！自小客起火濃煙竄天　1人傷送醫

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

又有颱風要生成？侵台機率曝　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

社會熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

即／國一4車連環撞！南下高科段火燒車傷亡不明

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

更多熱門

相關新聞

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

《ETtoday》記者近日在災區尋訪時，看到一戶人家在庭院內搭起客廳帳。儘管四周是泥堆與泡爛的家具，屋內也仍滿是泥濘，但一群人依舊說說笑笑，讓人難以將眼前景象與「慘重受災戶」聯想在一起。笑談之間，他們還自豪地透露，這裡正是富邦悍將投手林栚呈母親的老家，長輩們提起他時，滿臉驕傲。

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

網狂傳「尋獲遺體地點」假消息　最重判無期

網狂傳「尋獲遺體地點」假消息　最重判無期

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮

關鍵字：

光復災民自救重建林栚呈

讀者迴響

熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面