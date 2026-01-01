　
地方 地方焦點

《冠軍之路》包場感動登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

記者林東良／台南報導

記錄台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》，1日正式上映。立法委員林俊憲舉辦電影包場活動，邀請台南市崇學國小、立人國小、永信國小少棒隊，以及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一同觀影，透過影像回顧台灣棒球一路走來的奮鬥歷程，也為正在成長中的下一代注入信心與勇氣。

中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、立法委員林宜瑾及台南市議員朱正軒，也出席映後座談，與現場觀眾分享對台灣棒球的感動與期待。

中華職棒會長蔡其昌表示，《冠軍之路》不只是比賽紀錄，而是把台灣人對棒球的情感完整呈現出來，正因為看見一路走來的艱辛與堅持，才更凸顯這座冠軍的意義，也讓人重新感受到台灣棒球歷史的重量。

導演龍男．以撒克．凡亞思則說，新年第一天能與大家一起重溫台灣棒球的榮耀時刻，特別感動。支撐影像工作者走下去的，不只是對工作的責任，更是對棒球的熱愛。《冠軍之路》試圖將球迷的情緒、世代的傳承，以及對認同的渴望，交織成屬於台灣的冠軍時刻。

林俊憲表示，許多人談到「冠軍之路」，會直接聯想到2024年那場令人熱血沸騰的關鍵戰役，但他心中的起點，其實要回溯到2013年世界棒球經典賽。當年台灣與日本激戰至延長賽，最終遭到逆轉，留下深深的不甘與遺憾，卻也讓棒球重新凝聚全民的熱情。他指出，十多年來，選手成為教練，小球員成為選手，世代一棒接一棒，台灣終於在世界最高層級賽事擊敗強敵、奪下全球冠軍。《冠軍之路》不只是奪冠紀錄，更是一條不斷向前、持續接棒的成長軌跡。

林俊憲也以棒球比喻社會發展，強調世代交替與團隊合作的重要性。他表示，自己正投入台南市長選舉，若有機會承擔更大的責任，將持續推動台南市三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，結合政府、民間與學校力量，提供穩定資源，引進運動科學訓練，更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。

在提升城市棒球風氣方面，林俊憲也提到，感謝中華職棒會長蔡其昌的努力，統一獅隊明年起將進駐亞太棒球場展開新賽季，並期待未來台南球場能進一步開放給市民使用，讓更多人能「打棒球、看棒球、愛棒球」，持續擴大棒球人口與基層土壤。

林俊憲最後表示，希望大家不要忘記棒球帶來的感動，更期待透過這部電影，鼓勵正在努力揮棒的孩子們——台灣不只是一座地圖上的小島，只要懷抱理想與勇氣、持續努力，台灣人也能站上世界之巔，成為真正的世界冠軍。

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

台南市恢復交通助理員違停稽查鎖定併排、路口10公尺、人行道

回應市議會對交通助理員勤務方式與角色定位的關切，台南市政府警察局已完成全面檢討，並宣布自2026年1月2日起，恢復由交通助理員針對併排停車、路口10公尺內違規停車及人行道違規停車等三項高風險違停行為進行稽查取締，以強化交通安全與秩序。

「女力市長・鐵馬精神」上路陳亭妃11天騎遍台南37行政區

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

台南跨年晚會網紅又鬧事　市府說話了

洩密助業者躲查緝　前派出所長判6月

