《冠軍之路》包場感動登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

▲立委林俊憲包場《冠軍之路》，邀請少棒、女壘與社區球隊觀影，傳承台灣棒球精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記錄台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》，1日正式上映。立法委員林俊憲舉辦電影包場活動，邀請台南市崇學國小、立人國小、永信國小少棒隊，以及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一同觀影，透過影像回顧台灣棒球一路走來的奮鬥歷程，也為正在成長中的下一代注入信心與勇氣。

中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、立法委員林宜瑾及台南市議員朱正軒，也出席映後座談，與現場觀眾分享對台灣棒球的感動與期待。

中華職棒會長蔡其昌表示，《冠軍之路》不只是比賽紀錄，而是把台灣人對棒球的情感完整呈現出來，正因為看見一路走來的艱辛與堅持，才更凸顯這座冠軍的意義，也讓人重新感受到台灣棒球歷史的重量。

導演龍男．以撒克．凡亞思則說，新年第一天能與大家一起重溫台灣棒球的榮耀時刻，特別感動。支撐影像工作者走下去的，不只是對工作的責任，更是對棒球的熱愛。《冠軍之路》試圖將球迷的情緒、世代的傳承，以及對認同的渴望，交織成屬於台灣的冠軍時刻。

林俊憲表示，許多人談到「冠軍之路」，會直接聯想到2024年那場令人熱血沸騰的關鍵戰役，但他心中的起點，其實要回溯到2013年世界棒球經典賽。當年台灣與日本激戰至延長賽，最終遭到逆轉，留下深深的不甘與遺憾，卻也讓棒球重新凝聚全民的熱情。他指出，十多年來，選手成為教練，小球員成為選手，世代一棒接一棒，台灣終於在世界最高層級賽事擊敗強敵、奪下全球冠軍。《冠軍之路》不只是奪冠紀錄，更是一條不斷向前、持續接棒的成長軌跡。

林俊憲也以棒球比喻社會發展，強調世代交替與團隊合作的重要性。他表示，自己正投入台南市長選舉，若有機會承擔更大的責任，將持續推動台南市三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，結合政府、民間與學校力量，提供穩定資源，引進運動科學訓練，更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。

在提升城市棒球風氣方面，林俊憲也提到，感謝中華職棒會長蔡其昌的努力，統一獅隊明年起將進駐亞太棒球場展開新賽季，並期待未來台南球場能進一步開放給市民使用，讓更多人能「打棒球、看棒球、愛棒球」，持續擴大棒球人口與基層土壤。

林俊憲最後表示，希望大家不要忘記棒球帶來的感動，更期待透過這部電影，鼓勵正在努力揮棒的孩子們——台灣不只是一座地圖上的小島，只要懷抱理想與勇氣、持續努力，台灣人也能站上世界之巔，成為真正的世界冠軍。