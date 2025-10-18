技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署攜手國立虎尾科技大學及友嘉集團舉辦的「2025年全國工業類科實作競賽」，經兩天激烈角逐後於17日圓滿落幕，本屆吸引全國33所高中職、50名技職菁英同場較勁，最終由埔里高工潘俞含勇奪車床組冠軍、新北高工吳鎮逸拿下模具組冠軍，展現技職教育的深厚實力與無限潛能。

這項競賽邁入第11年，由產、學、訓三方攜手合作，結合理論與實務訓練，縮短學用落差、呼應產業需求。比賽分為車床組與模具組，參賽者須運用多種刀具製作指定零件，精度誤差僅容毫釐，現場氣氛緊張又充滿熱血。最終兩位脫穎而出的冠軍選手各獲頒獎金3萬元及獎狀，為努力多時的辛勞畫下完美句點。

年僅17歲的車床組冠軍潘俞含，是埔里高工機械科中少數的女學生。她笑說：「每天切削、練刀，都是在和自己比精準。」身形嬌小卻力抗沉重機械，靠著反覆試驗刀具角度與速度、熟悉慣性原理克服體力限制，首次參賽就奪冠。她感謝老師的指導與支援，也期許能在年底的工科技藝競賽中再創佳績，持續讓「技職魂」閃耀。

模具組冠軍吳鎮逸來自新北高工模具科，他坦言，模具製作講求極致精度與耐心，任何微小誤差都可能功虧一簣。過去他曾因尺寸偏差而錯失名次，一度懷疑自己，後來在師長鼓勵下重新出發，每天苦練12小時、修正手感與技法，終於一圓冠軍夢。他表示：「會繼續挑戰極限，讓技術更穩、更精、更強。」

頒獎典禮由雲嘉南分署長劉邦棟、虎尾科技大學校長張信良及友嘉集團總經理繆武良共同出席。張信良校長指出，技藝是人工智慧無法取代的能力，本次競賽充分展現青年學子的潛能與創造力，「能走到決賽的每位選手，都是贏家」。繆武良總經理也強調，機械是產業的基礎，學到的技術永不過時，希望更多年輕人勇敢投入機械領域，為產業注入創新與活力。

雲嘉南分署長劉邦棟最後表示，勞動部持續挹注豐沛職訓資源，協助青年強化實作能力、拓展就業競爭力。他強調：「機械是工業之母，技職教育是未來的關鍵力量。」即便邁入AI世代，唯有紮實技術與專注精神，才能讓台灣工業在世界舞台上持續發光。