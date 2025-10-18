　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署攜手國立虎尾科技大學及友嘉集團舉辦的「2025年全國工業類科實作競賽」，經兩天激烈角逐後於17日圓滿落幕，本屆吸引全國33所高中職、50名技職菁英同場較勁，最終由埔里高工潘俞含勇奪車床組冠軍、新北高工吳鎮逸拿下模具組冠軍，展現技職教育的深厚實力與無限潛能。

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

這項競賽邁入第11年，由產、學、訓三方攜手合作，結合理論與實務訓練，縮短學用落差、呼應產業需求。比賽分為車床組與模具組，參賽者須運用多種刀具製作指定零件，精度誤差僅容毫釐，現場氣氛緊張又充滿熱血。最終兩位脫穎而出的冠軍選手各獲頒獎金3萬元及獎狀，為努力多時的辛勞畫下完美句點。

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

年僅17歲的車床組冠軍潘俞含，是埔里高工機械科中少數的女學生。她笑說：「每天切削、練刀，都是在和自己比精準。」身形嬌小卻力抗沉重機械，靠著反覆試驗刀具角度與速度、熟悉慣性原理克服體力限制，首次參賽就奪冠。她感謝老師的指導與支援，也期許能在年底的工科技藝競賽中再創佳績，持續讓「技職魂」閃耀。

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

模具組冠軍吳鎮逸來自新北高工模具科，他坦言，模具製作講求極致精度與耐心，任何微小誤差都可能功虧一簣。過去他曾因尺寸偏差而錯失名次，一度懷疑自己，後來在師長鼓勵下重新出發，每天苦練12小時、修正手感與技法，終於一圓冠軍夢。他表示：「會繼續挑戰極限，讓技術更穩、更精、更強。」

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

頒獎典禮由雲嘉南分署長劉邦棟、虎尾科技大學校長張信良及友嘉集團總經理繆武良共同出席。張信良校長指出，技藝是人工智慧無法取代的能力，本次競賽充分展現青年學子的潛能與創造力，「能走到決賽的每位選手，都是贏家」。繆武良總經理也強調，機械是產業的基礎，學到的技術永不過時，希望更多年輕人勇敢投入機械領域，為產業注入創新與活力。

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟最後表示，勞動部持續挹注豐沛職訓資源，協助青年強化實作能力、拓展就業競爭力。他強調：「機械是工業之母，技職教育是未來的關鍵力量。」即便邁入AI世代，唯有紮實技術與專注精神，才能讓台灣工業在世界舞台上持續發光。

▲「2025年全國工業類科實作競賽」圓滿落幕，來自全國33校的技職好手齊聚一堂展現工藝實力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

安全帽扣好！寶桑警宣導交通安全與防詐觀念　守護民眾平安出行

AI科技執法無死角　屏警嚴打偽造車牌警告不法之徒

跨區合作展現破案效率　東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

大雨中伸援手　潮州警暖心助日本遊客趕上火車

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

安全帽扣好！寶桑警宣導交通安全與防詐觀念　守護民眾平安出行

AI科技執法無死角　屏警嚴打偽造車牌警告不法之徒

跨區合作展現破案效率　東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

大雨中伸援手　潮州警暖心助日本遊客趕上火車

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

KID為紅毯瘦7公斤　沒跟憲哥走喊「好輕鬆」

地方熱門新聞

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

勞動部雲嘉南分署成果展！邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

醫法界齊聚台南！南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

凌晨驚喜誕新生！德興消防隊飯店內臨危接生母子均安

「吉祥物大聯萌」熱鬧登場！夜奇鴨現身武聖夜市萌翻全場

40網紅攻佔高雄！陳其邁現身狂被問粉髮

桃園社區照顧關懷據點成果展　千名長者參加

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

屏東爆首例高病原禽流感　撲殺近12萬隻鵪鶉

更多熱門

相關新聞

勞動部雲嘉南分署成果展！邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

勞動部雲嘉南分署成果展！邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

面對AI、大數據與少子化時代的挑戰，企業如何強化員工職能、穩住人才成為關鍵，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日在台南安平東東宴會場舉辦「企業訓練成果展」，邀請全聯前副董事長、人稱「謝老大」的謝健南以「品牌重塑與數位轉型」為題進行專題演講，現場吸引逾百位企業中高階主管出席，氣氛熱絡。

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」陪勞工撐過景氣寒冬

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」陪勞工撐過景氣寒冬

企業留用高齡員工最高補25.8萬雲嘉南分署籲把握申請倒數

企業留用高齡員工最高補25.8萬雲嘉南分署籲把握申請倒數

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

關鍵字：

技職閃耀雲嘉南分署產學實作競賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面