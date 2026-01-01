劍湖山2026跨年摩天輪雙輪煙火　10分10秒炸翻夜空！

記者游瓊華／雲林報導

「5、4、3、2、1！」倒數聲劃破夜空，瞬間亮成一片銀河。全國跨年熱潮中，劍湖山世界再度端出王炸級煙火，祭出亞洲唯一、長達10分10秒的「摩天輪雙輪煙火」，搭配漩渦花火、環山爆破與雷射光束，讓數萬名遊客仰頭尖叫。煙火從摩天輪外圈炸開，光影360度包圍，現場民眾直呼：「真的超震撼！」

▲午夜零點倒數結束，劍湖山摩天輪雙輪煙火同步引爆，10分10秒花火照亮整個雲林夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

劍湖山世界2025跨年晚會於12月31日晚間6點30分正式開場，以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，音樂一首接一首，氣氛一路升溫到午夜。舞台由主持人GINO、可緁接棒炒熱氣氛，實力派歌手與舞團輪番上陣。

▲跨年晚會卡司輪番登場，舞團與歌手帶動全場遊客一起跳到倒數。（圖／記者游瓊華翻攝）

包括艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等，讓跨年夜從傍晚一路High到倒數。更有人氣職棒啦啦隊成員丹丹、安娜、潔潔現身應援，搭配舞蹈名師藍波老師領軍，全場跟著節奏一起跳，遊客笑說：「根本是大型露天夜店。」

午夜零點一到，倒數聲落下，劍湖山招牌「摩天輪雙輪煙火」瞬間點燃夜空。煙火直接架設在摩天輪主體上，兩圈同步噴發，搭配獨家漩渦煙火與環繞山景的高空花火，整整10分10秒沒有冷場，再加上絢彩雷射燈光秀，全場被光影包圍。

▲煙火直接架設在摩天輪主體，兩圈同時噴發，搭配雷射光束形成360度包圍效果。（圖／劍湖山世界提供）



煙火共分五大章節，從《Carrying Happiness》揭開新年祝福序幕，到動感舞曲《OKP Cipher》象徵元氣滿滿，再到《不開心就跳起來》以滿山花火宣告「把鬱卒炸掉」，接著搭配《Zoo＋Waka Waka》，最後以TWICE《ONE SPARK》點燃屬於2026年的那一道火花，現場尖叫聲一波接一波。

除了煙火，劍湖山也首度舉辦全台遊樂園第一場K-POP排舞大賽。首屆「劍湖山盃K-Pop排舞大賽」在跨年夜進行決賽，8強隊伍「星際寶貝」、「E.D Girls」、「KC POW」、「Hunter X」、「HASH CREW」、「Monster+」、「E.D Sugar」、「HOAX」火力全開拚舞力，最終冠軍抱走6萬元獎金、亞軍3萬元、季軍2萬元，為賽事寫下第一頁紀錄。

迎接2026年，劍湖山世界也公布年度主題「意想不到！你的歡樂超展開！」總經理曾慶欑表示，元旦起將推出「元氣應援團」，邀請全台遊客到樂園補充能量，挑戰G5、衝瘋飛車、擎天飛梭，把一整年的壓力一次釋放。優惠同樣誠意滿滿，自2026年1月1日至1月23日推出「超狂車牌優惠」，汽、機車車牌號碼只要含有「5、6、7、8」任一碼，門票499元；中兩碼（含）以上，直接下殺299元，每台汽車限4人、機車限2人。

住宿方面，劍湖山渡假大飯店同步推出「超寵粉專案」，1月指定日兩人成行純住宿只要2026元，指定日期包含1月1、2、3、10、19、26、27、29日，吸引不少遊客直接跨年玩到隔天。從舞台、煙火到優惠活動，劍湖山用滿滿火力迎接2026，讓跨年不只是一瞬間，而是把歡樂一路延續到新的一年。