地方 地方焦點

劍湖山2026跨年摩天輪雙輪煙火　10分10秒炸翻夜空！

記者游瓊華／雲林報導

「5、4、3、2、1！」倒數聲劃破夜空，瞬間亮成一片銀河。全國跨年熱潮中，劍湖山世界再度端出王炸級煙火，祭出亞洲唯一、長達10分10秒的「摩天輪雙輪煙火」，搭配漩渦花火、環山爆破與雷射光束，讓數萬名遊客仰頭尖叫。煙火從摩天輪外圈炸開，光影360度包圍，現場民眾直呼：「真的超震撼！」

▲劍湖山世界,煙火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲午夜零點倒數結束，劍湖山摩天輪雙輪煙火同步引爆，10分10秒花火照亮整個雲林夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

劍湖山世界2025跨年晚會於12月31日晚間6點30分正式開場，以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，音樂一首接一首，氣氛一路升溫到午夜。舞台由主持人GINO、可緁接棒炒熱氣氛，實力派歌手與舞團輪番上陣。

▲跨年晚會卡司輪番登場，舞團與歌手帶動全場遊客一起跳到倒數。（圖／記者游瓊華翻攝）

包括艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等，讓跨年夜從傍晚一路High到倒數。更有人氣職棒啦啦隊成員丹丹、安娜、潔潔現身應援，搭配舞蹈名師藍波老師領軍，全場跟著節奏一起跳，遊客笑說：「根本是大型露天夜店。」

午夜零點一到，倒數聲落下，劍湖山招牌「摩天輪雙輪煙火」瞬間點燃夜空。煙火直接架設在摩天輪主體上，兩圈同步噴發，搭配獨家漩渦煙火與環繞山景的高空花火，整整10分10秒沒有冷場，再加上絢彩雷射燈光秀，全場被光影包圍。

▲劍湖山世界,煙火。（圖／劍湖山世界提供）

▲煙火直接架設在摩天輪主體，兩圈同時噴發，搭配雷射光束形成360度包圍效果。（圖／劍湖山世界提供）

煙火共分五大章節，從《Carrying Happiness》揭開新年祝福序幕，到動感舞曲《OKP Cipher》象徵元氣滿滿，再到《不開心就跳起來》以滿山花火宣告「把鬱卒炸掉」，接著搭配《Zoo＋Waka Waka》，最後以TWICE《ONE SPARK》點燃屬於2026年的那一道火花，現場尖叫聲一波接一波。

除了煙火，劍湖山也首度舉辦全台遊樂園第一場K-POP排舞大賽。首屆「劍湖山盃K-Pop排舞大賽」在跨年夜進行決賽，8強隊伍「星際寶貝」、「E.D Girls」、「KC POW」、「Hunter X」、「HASH CREW」、「Monster+」、「E.D Sugar」、「HOAX」火力全開拚舞力，最終冠軍抱走6萬元獎金、亞軍3萬元、季軍2萬元，為賽事寫下第一頁紀錄。

迎接2026年，劍湖山世界也公布年度主題「意想不到！你的歡樂超展開！」總經理曾慶欑表示，元旦起將推出「元氣應援團」，邀請全台遊客到樂園補充能量，挑戰G5、衝瘋飛車、擎天飛梭，把一整年的壓力一次釋放。優惠同樣誠意滿滿，自2026年1月1日至1月23日推出「超狂車牌優惠」，汽、機車車牌號碼只要含有「5、6、7、8」任一碼，門票499元；中兩碼（含）以上，直接下殺299元，每台汽車限4人、機車限2人。

住宿方面，劍湖山渡假大飯店同步推出「超寵粉專案」，1月指定日兩人成行純住宿只要2026元，指定日期包含1月1、2、3、10、19、26、27、29日，吸引不少遊客直接跨年玩到隔天。從舞台、煙火到優惠活動，劍湖山用滿滿火力迎接2026，讓跨年不只是一瞬間，而是把歡樂一路延續到新的一年。

01/01 全台詐欺最新數據

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【愛會消失的對嗎】目睹奴才偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：渣男！

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

即／高雄跨年醉男嫌鞭炮刺耳開4槍釀2傷

跨越2026年前一刻傳出槍響！高雄一名劉姓男子31日晚間酒後開車要去找女友，行經三民區鼎金後路時，遇到路邊有民眾正在施放鞭炮，因喝得爛醉覺得鞭炮太吵，便下車對著對方咆哮，最後竟掏出槍枝連擊7發子彈，導致1名男子身中4槍、1名女子手指受傷送醫。

義大天悅飯店後方雜草火警消防釐清中

跨年哪場最頂？鄉民推這「免費聽到爽」

即／高雄跨年夜晚會現場驚見信號彈

30萬人擠爆永華廣場！「2026台南好YOUNG」跨年人數創新高

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

