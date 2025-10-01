化身中世紀劍士！奇美博物館首辦兵器實作體驗　30名額限量開放

▲奇美博物館首度推出兵器體驗活動，邀西洋武術大師戴文．伯爾曼來台授課。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想像自己手握長劍，置身中世紀的決鬥場景。奇美博物館首度推出一日限定兵器體驗活動「與西洋武術大師相會—戴文．伯爾曼」，結合講座與工作坊，帶領民眾深入認識歐洲兵器與西洋武術的歷史與實戰魅力。活動將於11月1日登場，即日起開放報名。

奇美博物館指出，此次特別邀請全球最大歷史歐洲武術（HEMA）俱樂部 Academie Duello 聯合創辦人兼總教練戴文．伯爾曼（Devon Boorman）來台。他精通義大利武術，包括長劍（Longsword）、西洋劍（Rapier）、護身劍（Sidesword）等領域，長期推廣西洋武術，被譽為國際最具影響力的推廣者之一。

活動分為兩場，全程英文授課並提供中文口譯。上午講座《從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進》以操作示範與互動問答，帶領觀眾認識武術自中世紀至巴洛克時期的發展；下午工作坊《西洋劍士養成術》則結合兵器廳導覽與實作，學員將在專業指導下操作木製練習劍，體驗義大利、法國、西班牙三大流派的技巧差異，親身感受成為「劍士」的震撼魅力。

奇美博物館表示，這是館方首次將兵器館藏與國際大師授課結合，開啟全新的文化體驗篇章。大師講座名額250人，費用500元；大師工作坊限額30人，優惠價1,980元（原價2,200元）。有興趣民眾可上奇美博物館官網查詢（www.chimeimuseum.org），或至報名系統 chimeimuseum.fonticket.com 報名。