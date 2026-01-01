28歲裸女陳屍山區慘死！前鄉代會主席兒涉重嫌　父親也曾殺人

▲50歲呂姓男子涉嫌殘忍殺害女友，疑似還開車輾過她。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣玉里山區昨(31日)發生命案，一名28歲林姓女子赤裸陳屍在大禹里山區公墓附近，全身傷痕累累、頸部有勒痕，身上更留下疑遭輪胎輾過的壓痕。警方獲報後，認為待在現場的50歲呂姓男友涉有重嫌，當場將他逮捕。據了解，呂男出身地方望族，父親曾任鄉民代表會主席，也曾因爭家產殺死弟弟，沒想到唯一的兒子也不學好，呂男不僅有吸毒前科，如今也犯下殺人案件，讓鄉親聽聞都頻頻搖頭。

而被害人親友今天也委託葬儀社前往案發地點招魂，親友對於林女疑遭親密愛人殺害，都覺得無法接受。親友表示，林女離婚後為了孩子，還住在前夫家，沒想到被呂帶離家後竟遭殺害。

初步了解，呂男與林女從去年10月開始交往。31日上午11時許，呂男自行向警方報案，稱林姓女友沒了呼吸心跳，警方派員到場時，發現林女倒臥地面上，身上有多處擦挫傷，還有明顯輪胎壓痕，呂男向警方供稱，是女友自己跳車才會發生意外，身上的傷痕則是女友的前夫造成的，否認犯行。

但警方調查後發現，呂男車輛前後保險桿都有撞擊痕跡，上頭還染有血跡，呂男家中還採到血跡，加上林女身上的輪胎壓痕，疑似曾遭車輛輾過，並不採信其說詞，以現行犯將身上起出毒品殘渣的呂男逮捕。

據了解，呂男的父親曾任7屆卓溪鄉代表，也曾任代表會主席，雖然熱心鄉里，但也曾因為家族分產殺死弟弟，沒想到從小備受寵愛的獨子也不學好，多次捲入毒品案，現在又疑似殺害女友。