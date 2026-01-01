百年羅漢松化身共享長凳　山上花園水道見證自然與工藝接力

▲台南山上花園水道博物館以倒下的百年羅漢松原木，打造共享長凳，讓老樹以新形式重返園區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲終年初，台南山上花園水道博物館園區迎來一件低調卻深具意義的工藝作品——一座以百年羅漢松原木打造的「共享長凳」。館方指出，這張長凳取材自去年因風災倒下的百年羅漢松，由專精傳統榫卯工藝的永興家具匠師製作，全程未使用任何鐵釘，讓老樹以嶄新樣貌回到成長百年的園區，成為可被使用、被感受的公共家具，也延續了園區的歷史記憶。

館方說明，早在1912年日治時期闢建台南水道時，園區主建築前便同步栽種一批羅漢松。當年細小的幼苗，隨著紅磚建築一同成長，歷經水道運作、時代更迭，直到今日博物館重生，已長成參天巨木，成為園區最珍貴的自然資產之一。

然而，近年極端氣候對生態造成衝擊。去年風災來襲，位於B館前的一株百年羅漢松不敵強風倒下，經專家全力搶救仍無法挽回，館方忍痛移除。但老樹並未就此消失，其木材被妥善保存，在台南家具產業博物館與永興家具團隊協助下，轉化為一張能再次被人們使用的共享長凳，讓生命以另一種形式延續。

永興家具指出，團隊長年以大果紫檀、柚木與胡桃木等硬木家具為主，這次選用羅漢松卻是首次嘗試。羅漢松在風水文化中象徵長壽、守財與吉祥，源於其強韌生命力與蒼勁姿態，但因可供使用的大徑木極為稀少，幾乎不曾被作為家具材料，因此這張共享長凳，很可能是全台首座以純羅漢松打造的公共長凳。



永興家具協理江淑珠表示，加工過程充滿挑戰。羅漢松油脂適中、木質細膩，年輪緻密，帶有沉靜氣息，極適合展現空間的藝術感，但也因內應力強，加上此次使用原木進廠、含水率高，如何在乾燥與回潮間取得平衡，避免日後開裂與變形，是製作過程中最艱鉅的技術關卡。

為確保長凳結構穩定與耐用性，製作時特意避開最容易產生裂縫的髓心部位，雖大幅提高選材難度，卻也是對百年老樹的尊重。館方形容，這不只是一張長凳，而是一場自然生命與木作工藝的溫柔對話，讓百年羅漢松以全新姿態，繼續陪伴人們在水道園區裡坐下、停留與回憶。