2026阿里山日出印象音樂會　神木下啟動台灣燈會倒數

▲「2026阿里山日出印象音樂會」今日在阿里山國家森林遊樂區熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2026阿里山日出印象音樂會」今（1）日在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台熱鬧登場，陪伴民眾迎接嶄新的一年。嘉義縣政府特別結合音樂會由縣長翁章梁等人主持「2026台灣燈會」倒數啟動儀式，邀請來自海內外的遊客3月3日至3月15日來「嘉」賞燈。

「阿里山日出印象音樂會」已邁入第24年，吸引眾多海內外遊客在跨年後驅車前來，並搭乘森林鐵路小火車前往祝山觀日平台，準備迎接全新的一年。音樂會陣容相當強大，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團輪番上陣，陪伴遊客在寧靜的黑夜中等待元旦曙光。



儘管現場氣溫降至個位數，寒意逼人，仍不減大家迎接曙光的雀躍心情；可惜的是，今日濃霧瀰漫，遮蔽了原本期待的日出。現場有民眾表示，雖然未能親眼見到曙光，但能與朋友一同經歷這段時刻，留下的回憶依然美好，也期待明年能再次前來。





為了迎接「2026台灣燈會在嘉義」，縣長翁章梁與副縣長劉培東特別邀請交通部觀光署阿里山國家風景區管理處長黃怡平、農業部林業及自然保育署處長汪昭華與嘉義分署長李定忠、立法委員陳冠廷及美國在台協會高雄分處長張子霖等貴賓，共同為燈會啟動倒數。



翁章梁在致詞時特別透露幾個燈會亮點，包含大阪世博會台灣館將搬到現場，另外還邀請了日本的睡魔祭與愛爾蘭的踢踏舞。翁章梁也提到，燈會期間正值棒球世界經典賽，因此準備了一場Team Taiwan大遊行，邀請大家一起來，感受嘉義的熱情和活力。



除燈會倒數啟動儀式外，縣府前廣場同步展出倒數燈箱，邀請民眾一同倒數迎接燈會到來。燈會期間除了有台灣及國際燈組外，表演活動將匯集13組國際團隊及超過30組國內頂尖團隊齊聚嘉義，展現110場世界級藝術饗宴。