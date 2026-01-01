2026好彩頭！嘉義太保民眾下田拔蘿蔔、迎新春　小朋友嗨翻

▲太保市公所偕同地方舉辦「拔蘿蔔、迎新春」食農體驗行動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

為迎接2026年，太保市公所結合新埤里辦公處、新埤國小、新埤社區與太保市農會，於今（1）日在新埤里舉辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，親手體驗拔蘿蔔的農村樂趣，還有免費的蘿蔔湯及蘿蔔糕供民眾暖胃。太保市農會也在現場展售「米保平安」有機米禮盒，內含台南20號白米、糙米、紫晶香糯，全新「米保平安」禮盒吸引許多市民及親子家庭共襄盛舉。

由新埤里長徐錦昌提供在地蘿蔔田，邀請市民朋友一同走入田間，親手體驗拔蘿蔔的農村樂趣。太保市農會也在現場展售「米保平安」有機米禮盒，內含台南20號白米、糙米、紫晶香糯，全新「米保平安」禮盒由鄭淑分市長、太保市農會黃靜玉總幹事，攜手展示亮相，吸引許多市民及親子家庭共襄盛舉。

市長鄭淑分表示，公所團隊特別規劃免費拔蘿蔔體驗，讓大小朋友實際走進農田，認識蘿蔔的生長環境與栽培過程。許多孩子在家長陪同下，第一次彎下腰、親手將蘿蔔從土裡拔起，臉上充滿驚喜與成就感，更能體會農民耕作辛勞與土地得來不易的成果。

除田間體驗外，新埤社區劉金枝理事長帶領社區志工準備蘿蔔湯及蘿蔔糕，免費提供民眾享用，讓大家在冬日中暖胃又暖心！公所又結合食農教育有獎徵答與抽獎，透過寓教於樂的方式，讓民眾在輕鬆互動中學習農業知識，提升對在地農產與飲食文化的認識。