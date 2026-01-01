「女力市長・鐵馬精神」上路　陳亭妃11天騎遍台南37行政區

▲立委陳亭妃1日自永華市政中心啟動鐵馬行動，展開11天騎遍台南37區行程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃於1月1日正式啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，自即日起至1月11日，規劃以單車騎遍台南37個行政區，以「女力市長・鐵馬精神」為主軸，走入基層、向鄉親報告施政理念並爭取支持。

支持者自發到場 鐵馬元旦清晨起跑

1日上午，陳亭妃自永華市政中心出發，現場聚集不少支持者自發前來相挺，沿途簇擁加油，「凍蒜！」聲不絕於耳，氣氛熱絡。多位支持者表示，並非動員或安排，只是希望在鐵馬行動第一天到場替陳亭妃加油，陪她走完這段重要的起點。陳亭妃表示，這趟鐵馬行動並非形式性的活動，而是她多年來所堅持「行動政府」理念的延伸，希望用最踏實的方式，把政策與關心真正帶到人民身邊。

喊話民調關鍵期 籲守住電話支持

面對即將到來的民調期，陳亭妃也向支持者喊話，呼籲鄉親在1月12日至14日民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，用人民的力量守護台南未來的發展方向。

「勳章說」成信物 支持者爭相佩戴

鐵馬啟程現場，也出現象徵意義濃厚的「妃妃勳章信物」。陳亭妃轉述民進黨立委王世堅曾說過：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」這段話被支持者視為一路相挺的精神象徵，不少人主動索取並佩戴在身上，詢問度相當高。

支持者表示，這枚勳章不只是紀念品，更代表與陳亭妃之間長年互信與陪伴的情感連結。

「11111」寓意 27年一步一腳印

陳亭妃指出，「勳章信物」象徵的是人民一路陪伴的見證。她也說明，1月1日至1月11日的鐵馬行程，蘊含「11111」的意義，代表她27年來苦幹實幹、一步一腳印走過地方；同時，無論外界公布或內部掌握的多波民調結果，她都站在領先位置，期盼這份支持能持續轉化為行動力量。

全程GPS追蹤 行程即時直播



陳亭妃宣布，為提升行動透明度，這次橫跨台南37區的鐵馬大串連，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書與YouTube平台同步直播，讓市民隨時掌握鐵馬行程。她也拜託支持者協助分享，讓更多人看見她長年為台南打拚的過程，與市民建立最真誠的連結。