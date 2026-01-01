　
地方 地方焦點

盧秀燕跨年再創省話紀錄！「馬麻愛你」4字諧音梗祝新年快樂

記者白珈陽／台中報導

台中水湳中央公園跨年晚會，截至午夜12點共累計30萬人次進場，台中市長盧秀燕今年也到場陪市民一同倒數跨年，且致詞比去年更加簡短，適逢農曆年馬年，盧以「馬麻愛你」4字祝福市民朋友，不僅再創省話紀錄，也展現媽媽市長的親民一面。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕以「馬麻愛你」向市民祝福新年快樂。（圖／記者白珈陽攝）

跨年倒數前約5分鐘，盧秀燕率台中市府團隊站上跨年舞台，倒數十秒前，盧秀燕用手接連比出數字「2026」，接著說出「馬麻愛你」，象徵祝福市民新年快樂。盧秀燕去年以6字「台中蛇麼都讚」向觀眾致詞，今年僅用了4字，再度創下紀錄。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕率市府團隊陪市民一起跨年。（圖／記者白珈陽攝）

「2026台中最強跨年夜」星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

台中市府表示，誠摯邀請全國民眾，不論親臨水湳中央公園，或透過電視與網路直播加入，都能一起參與這場屬於大家的跨年盛會；從耶誕、跨年、元旦一路到中台灣燈會，「台中Hi 8 全城開趴」88天精彩活動接力登場，歡迎大家到台中一路玩到元宵節。

快訊／台中跨年晚會空拍機失控墜落

快訊／台中跨年晚會空拍機失控墜落

台中水湳中央公園跨年晚會有多組大咖歌星、團體輪番演唱，吸引30萬人次進場，活動過程發生插曲，金曲歌王蕭敬騰表演尾聲時，現場噴出大量彩帶，有1架空拍機的螺旋槳不慎捲進彩帶，導致整架空拍機從半空重重摔落到舞台上，幸未造成人員受傷。

LIVE／義大999秒跨年煙火　打造科幻美感

LIVE／義大999秒跨年煙火　打造科幻美感

台南跨年晚會鄭姓網紅現身引關注府強調依法處置秩序未受影響

台南跨年晚會鄭姓網紅現身引關注府強調依法處置秩序未受影響

台中跨年晚會中警派往年2倍警力

台中跨年晚會中警派往年2倍警力

台中「最強跨年夜」4.4萬人入場

台中「最強跨年夜」4.4萬人入場

