盧秀燕跨年再創省話紀錄！「馬麻愛你」4字諧音梗祝新年快樂

記者白珈陽／台中報導

台中水湳中央公園跨年晚會，截至午夜12點共累計30萬人次進場，台中市長盧秀燕今年也到場陪市民一同倒數跨年，且致詞比去年更加簡短，適逢農曆年馬年，盧以「馬麻愛你」4字祝福市民朋友，不僅再創省話紀錄，也展現媽媽市長的親民一面。

▲盧秀燕以「馬麻愛你」向市民祝福新年快樂。（圖／記者白珈陽攝）



跨年倒數前約5分鐘，盧秀燕率台中市府團隊站上跨年舞台，倒數十秒前，盧秀燕用手接連比出數字「2026」，接著說出「馬麻愛你」，象徵祝福市民新年快樂。盧秀燕去年以6字「台中蛇麼都讚」向觀眾致詞，今年僅用了4字，再度創下紀錄。

▲盧秀燕率市府團隊陪市民一起跨年。（圖／記者白珈陽攝）



「2026台中最強跨年夜」星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

台中市府表示，誠摯邀請全國民眾，不論親臨水湳中央公園，或透過電視與網路直播加入，都能一起參與這場屬於大家的跨年盛會；從耶誕、跨年、元旦一路到中台灣燈會，「台中Hi 8 全城開趴」88天精彩活動接力登場，歡迎大家到台中一路玩到元宵節。