地方焦點

30萬人擠爆永華廣場！　「2026台南好YOUNG」跨年人數創新高

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好YOUNG」跨年晚會於31日午夜迎來最高潮，主辦單位統計，活動吸引多達30萬人次湧入台南永華市政中心西側廣場，創下歷年台南跨年活動人潮新高。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團 ALL(H)OURS、F.F.O. 一同登上舞台，帶領全場民眾齊聲倒數迎接2026年，隨著煙火點亮夜空，現場歡呼聲震耳欲聾，跨年氣氛達到最高點。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲在倒數後向市民送上新年祝福，期盼新的一年台灣社會更加穩定、美好，也祝福市民朋友平安順心、幸福快樂。他表示，市府在有限經費下，仍持續規劃高品質演出內容，結合多元音樂風格、完善舞台設計與在地美食特色，讓藝人與觀眾都能盡興而歸，也逐步形塑台南具代表性的跨年活動品牌。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，未來市府將持續透過大型文化活動凝聚城市向心力，帶動城市整體發展，也邀請全國民眾在新的一年走訪台南，參與包括龍崎空山祭、普濟燈會、鹽水蜂炮及台南購物節等年度活動，無論偏好靜態走讀或熱鬧慶典，都能在台南找到屬於自己的旅行節奏。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

本次跨年晚會卡司陣容堅強，共安排15組藝人輪番登台，橫跨日本、韓國、香港及台灣多地。日本全能天后鈴木愛理以兼具歌唱實力與舞台魅力的演出，帶動現場熱烈回響；壓軸登場的韓國大勢女團 STAYC 以整齊劃一的唱跳展現高度舞台張力，成為全場焦點之一；金馬最佳原創電影歌曲提名歌手 9m88 則以慵懶爵士唱腔，為跨年夜增添細膩層次。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

午夜倒數結束後，樂團理想混蛋接續登台演出近40分鐘，多首熟悉作品引發全場合唱，即便深夜人潮仍未散去，展現跨年活動的超高黏著度。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

新聞及國際關係處表示，透過跨世代、跨風格的音樂演出安排，以及完善的餐飲與動線規劃，希望讓民眾在歲末回顧過去一年、以正向能量迎接新的一年，也讓來自各地的藝人與觀眾感受台南的城市溫度，留下難忘回憶。

▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

市府也感謝各企業與贊助單位的熱情支持，讓活動得以在有限經費下順利完成，與市民共同締造年度跨年盛事。

