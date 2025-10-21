二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊第2度作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（21日）審理柯文哲等人涉犯的政治獻金公益侵占案，第2度傳喚台灣民眾黨立委黃珊珊作證，檢方又問柯文哲傳訊息給她「威京小沈已給過」等語、代表何意，黃證稱不知柯為何這樣說，但她當時身為柯選總統的競選總幹事，終日為募款焦慮，柯卻常常叫她不要去麻煩別人。

黃珊珊在2019年10月到2022年8月，是時任台北市長柯文哲的副市長，參選2022年台北市長失利後，2023年4月接任柯2024年總統大選競選總幹事，並於同時舉辦的立委選舉當選民眾黨不分區立委，後因柯的總統大選收支出現假帳風波，黃辭去黨職，被停權3年。

黃珊珊今年（2025年）8月7日已為柯文哲等人所涉京華城案作證過，當時檢方就想問她，2023年11月3日總統選舉期間，柯文哲傳訊息給她說「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這段話到底代表什麼意思，因柯的律師團提出異議，檢方被程序問題卡關。

今第2度傳喚黃珊珊作證，仍由柯文哲的律師團主詰問，主題圍繞柯2024年總統選舉期間KP小物、KP SHOW是不是募款行為，檢方再度嘗試追問「威京小沈已給過」這句話，到底給的是什麼，並先鋪陳柯傳這通簡訊前1天，黃曾與4位助選幹部召開「募款委員會」。

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，被告柯文哲出庭自嘲媒體採訪好像星光大道。（圖／記者黃哲民攝）

黃珊珊證稱當時競總沒有「募款委員會」編制，只是通知開會的稱呼，其實「整個總部沒什麼人在募款」，她身為總幹事，終日為柯文哲的競選經費焦慮，因為「主席（柯）不是很喜歡募款的人，我比他緊張」，偏偏「老闆每天亂花錢，卻沒有金錢概念」。

黃珊珊說當時很擔心選舉末期缺錢，所以天天喊著募款，只要見到能拜託的人就拜託幫忙，2023年11月2日確實因柯文哲指示，找李文宗等4人開募款會議，其中很賣力募款的邱佩琳，席間可能提到想找沈慶京幫忙，但她沒印象，因那時大家主要討論「藍白合」。

檢方指出，黃珊珊開完募款會議當晚，傳1個名為「重要資料」的檔案給柯文哲，隔天柯就回覆「「威京小沈已給過」這通訊息，是否為柯知會議結論想找沈慶京募款，所以傳訊息代表沈已給過錢。

檢方起訴柯文哲在京華城案涉收沈慶京1710萬元賄賂，其中1500萬於形同帳冊的「工作簿」檔案裡，被記錄成「小沈1500」，但柯、沈均否認行收賄，也欠缺直接金流，檢方想以「威京小沈已給過」這通簡訊，做為突破僵局的旁證。

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，木可公司登記負責人李文娟（右）以被告身分出庭。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲的律師團再度異議想阻擋發問，這次審判長要黃珊珊回答。黃說不會有人特別向柯報告募款事項，頂多開晨會七嘴八舌講到，她忙得很少碰見柯，可能見面順口說幾句，她每天傳一堆資料給柯，不記得這個「重要資料」檔案內容，但不會是募款會議結論。

黃珊珊說，當下不知柯文哲為何傳這通訊息給她，她回覆「明白」等語，是因柯知她四處找人募款，常常叫她不要去麻煩別人，所以她覺得柯是這個意思。

檢方自認提問鋪陳時間順序有證據也有連貫性，黃珊珊沒確實回答，因此再問黃有無整理捐款人資料給柯文哲，這題可能牽涉「工作簿」檔案是否為柯文哲自行整理記錄，但被審判長認為與今日主題欠缺關連性，要黃不必回答。

檢方再度碰壁，於綜合回應黃珊珊證詞時，仍主張「威京小沈已給過」，就是柯文哲回覆黃提供的募款會議結論、明講別再找沈慶京募款。

柯文哲本月（10月）7日作證，聲稱告訴黃珊珊「威京小沈已給過」，用意是不贊成黃向大企業募款計畫，沈慶京給的是「藍白合的建議與幫忙」。沈上月（9月）25日作證，狀似無辜說從沒行賄柯，柯也從沒暗示或開口要錢，所以他也不懂柯這通簡訊，「小沈到底給了柯P什麼」。