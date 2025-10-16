　
社會 社會焦點 保障人權

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

記者黃哲民／台北報導

會計師范有偉名列京華城案捐款柯文哲的「工作簿」檔案，他今（16日）到台北地院作證，堅稱親捐500萬元給柯、跟富邦金控董事長蔡明興無關，起訴卻說他「暗示」蔡出錢，害他被蔡臭罵「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」范說已寫陳報狀要求檢方更正，他捐錢給柯只因「我是柯文哲最忠誠的朋友」、助柯選總統、成立基金會。

▲▼會計師范有偉今（16日）到台北地院作證，強調自己捐500萬元給柯文哲選總統，不是富邦金控董事長蔡明興出錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲會計師范有偉今（16日）到台北地院作證，強調自己捐500萬元給柯文哲選總統，不是富邦金控董事長蔡明興出錢。（圖／記者黃哲民攝）

范有偉在檢方起訴柯文哲等人所涉京華城案、政治獻金案中，於2022年11月1日柯文哲到他北市住處作客時，當面交付500萬元，柯被查扣的A1-37行動硬碟裡名為「工作簿」的Excel檔案，確有1筆「2022/11/01」、「范有偉」、「500」、「經理人蔡明興」的記錄。

范有偉今證稱，這筆500萬元是他自己出錢捐給柯文哲，支持柯選總統、成立基金會，但去年（2024年）檢方偵辦京華城案期間，他第1次應訊「不想承認」，主因是「不希望別人知道我跟柯文哲的關係，包括我太太」。

▲▼會計師范有偉今（16日）到台北地院作證，強調自己捐500萬元給柯文哲選總統，不是富邦金控董事長蔡明興出錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲會計師范有偉今（16日）到台北地院作證，強調自己捐500萬元給柯文哲選總統，不是富邦金控董事長蔡明興出錢。（圖／記者黃哲民攝）

范有偉聲稱自己是專業人士，商場朋友有藍有綠，其中有些人不喜歡柯文哲，但這些人也是他客戶，所以「我很低調，從沒在別人面前展示跟柯文哲的交情，柯文哲擔任台北市長時，我也沒用這層關係包工程」，范強調「身為最忠誠的朋友，我一直支持他（柯）」。

根據今庭訊提示筆錄，范去年應訊說柯文哲是他母親的醫師，所以捐款給柯，但捐款消息曝光後，他變得沒朋友，還被嘲笑「盤仔（台語，傻瓜、冤大頭）」。

范有偉今證稱本案讓他「在商界的朋友跑光光」，更自責連累自己客戶、「唉！很不應該！」例如蔡明興是他客戶，不知為何跟他一起名列捐款記錄，他第1次應訊也沒注意「工作簿」出現蔡的名字，過沒幾天，竟被媒體披露，還說他「暗示」是蔡出錢。

▲▼富邦金控董事長蔡明興。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲富邦金控董事長蔡明興。（圖／記者陳瑩欣攝）

范重申自己是專業人士、不輕易跟媒體往來，也從沒向媒體透露應訊內容，他第1次應訊根本沒提到蔡明興，不知為何媒體會知道「工作簿」有蔡的名字，蔡不諒解遭牽扯，打電話臭罵他「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」要他澄清，所以他第2次應訊全盤吐實，強調這筆500萬元捐款跟蔡無關。

范是被本案被告、威京集團主席沈慶京聲請傳喚作證，沈否認「工作簿」檔案1筆「小沈1500」記錄，代表他涉為京華城行賄柯文哲1500萬元，今透過律師詰問，企圖證明范是捐錢人頭、金主實為蔡明興，或范確實親捐，而「工作簿」記錄出錯，如此皆可推翻「小沈1500」的證明力。

范明顯不悅沈的律師追問方式，多次強硬回擊「我只是不想讓人知道我跟柯文哲的交情，這樣清楚嗎」、「我們專業人士不能隨便接觸媒體，這不必再問」、「柯文哲記帳邏輯，應該去問柯本人」，且是檢察官說「工作簿」檔案是柯寫的，他其實不知真假。

▲▼涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（16日）到台北地院出庭，聲請傳喚2位證人作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（16日）到台北地院出庭，聲請傳喚2位證人作證。（圖／記者黃哲民攝）

沈的律師不放棄質疑這筆500萬元跟富邦有無關連，范明顯含怒且自豪稱「不必懷疑我拿出500萬元的能力」，500萬對別人來說很多，但他的財力「隨時可調得到，不用懷疑」，沈的律師立刻追問「隨時有500萬元，放在車後座？」

范有偉偵訊時表示從住家地下停車場的車後座，拿出裝有500萬元的手提袋交給柯文哲，但柯說從沒去過范住處地下室。檢方提異議打斷律師發問，表示「最近學到的法律見解，不能用他人證詞要證人臆測回答」。沈的律師團先前用過這個理由，異議檢方對其他證人提問。

旁聽席傳出會心笑聲，但審判長要范回答。范說錢當然是放在家裡保險箱，要給之前才先拿到車內，「這樣可以了嗎？」他記得跟柯文哲一起搭住家大樓電梯下樓，但不確定柯是否在1樓等他從地下室拿錢上來。

沈的律師指起訴書說范「暗示」錢是蔡明興出的，范之後公開聲明否認檢方起訴記載的舉動，是否跟柯文哲有關？是否知道自己被民進黨民代質疑此舉涉嫌串證？

范強調去年（2024年）12月26日檢方起訴後，經朋友轉告，他才知檢方「把不是我講的話寫進起訴書」，立刻委任律師寫陳報狀給檢方要求更正，也公開聲明給媒體「從沒陳述相關捐贈與蔡明興董事長有關」，只是想澄清，也不知被質疑串證，京華城案發生至今，他沒見過柯也沒聯繫。柯和律師今沒出庭參與詰問。

范有偉捐500萬元給柯文哲
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

