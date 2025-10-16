應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

▲應曉薇（中）500萬加保，火速籌足保金，在女兒應佳妤（右）陪同下離開北院。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議員應曉薇因涉及京華城案，遭羈押超過一年，直到今年9月才以3000萬交保。但應曉薇近日在議會質詢，卻因談及案情及喊話市長蔣萬安「好好整頓都發局」，遭北檢認定有勾串、恐嚇證人之虞，今(16日)北院裁定加保500萬，應稍早籌足款項，火速辦理加保。應曉薇則發文表示，交保也不是，不交保也不是，女兒應佳妤強忍眼淚問，「阿嬤前天才出院，再過兩個月要過102歲生日，妳不肯交保，阿嬤問我媽咪呢？我要怎麼回答？這叫孝順嗎」？謝謝審判長，謝謝法官，佳妤，對不起。

應曉薇發文表示，交保也不是，不交保也不是，女兒應佳妤強忍眼淚問她，「阿嬤前天才出院，再過兩個月要過102歲生日，妳不肯交保，阿嬤問我媽咪呢？我要怎麼回答？這叫孝順嗎」？

應曉薇表示，但「德不孤必有鄰」，謝謝好友們一聽到消息五萬、10萬等的拿錢給女兒，連團隊人員都一起湊錢，並且安慰佳妤，「為了媽媽妳不能倒」。

應曉薇說，回家一路上自己跟女兒沒有對話，他們都已經是沒有眼淚的人，只知道女兒回家後就秒衝房間，讓女兒去大哭一場吧。

應曉薇說，至於自己，喘口氣，繼續跑行程。謝謝審判長，謝謝法官。佳妤，對不起。

▼應曉薇發文。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）