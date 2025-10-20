　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員許淑華今（20日）於台北市議會指出，鼎越開發今年4月向市府掛件申請取消20%的容積獎勵，被退件要求釐清有疑慮的事項後，至今未補件，容積率至今仍為840%，疑似「打假球」洗白；她痛批都發局態度消極，形同配合演爛戲，都市發展局局長簡瑟芳則說，土地目前還在扣押，建管還是不予施工勘驗，將發文鼎越請其說明遲未補件的情況。

許淑華指出，京華城土地所有權人「鼎越開發」4月委由起造人「中國建築經理股份有限公司」，於4月9日行文台北市政府掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的20%容積獎勵；交通局4月25日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，都發局5月2日函覆要求釐清變更方案的樓層挑高合理性、開發量減少後停車需求、立體綠化維管措施等議題後，再續行辦理都審程序。

許淑華說，截至今日，鼎越都未再送件都審，容積率依舊維持840%；北市府僅於8月19日發函提醒，未積極追蹤，怠於行使督促之責。雙邊擺爛，案件遲無進展。且變更案是將原地上3層、17層、19層樓地板挑空，形成變更後地上2層、15層、16層，每層樓高度竟達「8.6至10.3公尺」，總建築高度未變更，質疑建物的安全性、合理性等。

許淑華表示，8月19日的公文顯示，中國建經應於6個月內申請複審，也就是10月28日前，逾期未申請或仍不符規定，將依規定予以駁回。要求都發局立即要求業者說明，以免讓取消兩成容獎成為京華城洗白的「假議題」。

簡瑟芳說，目前還沒有完成容積取消20%，土地還在扣押的狀況，建管還是不予施工勘驗；針對都審遲未補件的部分，將發文請其來說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者
加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

雙喜臨門！曾莞婷才奪金鐘「新節目也有喜訊」　開心發聲：連媽媽也羨慕

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

政治熱門新聞

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

更多熱門

相關新聞

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

受到風神颱風與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，台北市交通局今（20日）表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路自10月20日17時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自10月20日17時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。交通局提醒，停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

關鍵字：

台北市鼎越開發都發局許淑華京華城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面