不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，在議會質詢提及涉己案情，今（16日）被台北地院傳喚出庭，調查有無再行羈押必要。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇日前質詢時，刻意提起自身涉犯京華城案情節並借題發揮，今（16日）被台北地院傳喚出庭調查，檢方主張她違反交保附加禁令，她反覆強調用語造成小誤會、絕無騷擾證人意圖，辯護律師也表示會告誡、督促不再犯，但合議庭認定應曉薇出現勾串證人之虞的新事證，命她今下午5點前辦妥加保500萬元手續，否則重行羈押禁見。

應曉薇今年（2025年）9月交保3000萬元、結束1年多的羈押禁見，附加條件包括不得與同案被告、尚未詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，對於已作證或起訴清單所列證人，也不得有「騷擾、恐嚇或探詢案情」行為，否則視為有串證行為的新事證。

但應曉薇上周四（10月9日）復出議會，聽完市長蔣萬安施政報告後提出質詢，吐苦水說參加議員與市長的便當會，竟被都市計畫委員會公務人員要都市發展局出席人員偷錄影，「我覺得1個做賊心虛的人，為什麼要錄影呢？」

應曉薇表示前市長柯文哲任內16次便當會，她只參加3次「談到某個案子」，就被羈押禁見1年多，她今後不再參加便當會，並喊話蔣萬安「小心保護自己喔」、「好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟把風處一樣」等語。

檢方認為應曉薇質詢時向市長「告狀」，意圖藉機修理京華城案仍任職北市府的劉秀玲、楊智盛等證人，構成騷擾、恐嚇證人行為，具狀建請北院合議庭重新審酌羈押必要性，北院緊急通知應曉薇與辯護律師，今上午11點多加開調查庭處理。

應曉薇今庭訊聲稱被羈押很久，心裡委屈、受夠折磨，半夜3點還要接聽科技監控中心來電查勤，但她處事秉持良心，看當天質詢影片就知她重點是國宅等議題，只是「提到便當會，我就害怕」，所以先明講拒絕再參加，「聽到施壓，我就恐慌」，但她到底施壓了誰？

應曉薇聲稱質詢本意是公務員拿人民納稅錢，就該好好做事，不要明爭暗鬥，在公務會議偷錄影「哪裡是保護自己，明明是有備而來」，審判長在開庭時要大家不得擅自錄音錄影，她覺得蔣萬安至少應有審判長的一半高度、約束部屬。

應曉薇說交保後常遇選民抱她痛哭安慰，感覺「德不孤，必有鄰」，沒料到「一點點質詢，讓檢察官誤會這麼多」，還驚動法官加開調查庭、「超級不好意思的」，她絕無騷擾證人的惡意、「謝謝檢察官指正」，她保證未來不再碰觸京華城案議題，請檢方諒解「小小的誤會」。

▲應曉薇質詢時遭認定涉嫌恐嚇證人，北院重新召開羈押庭，女兒受訪。（圖／記者許靖騏攝）

檢方不讓應曉薇輕飄飄帶過，直指法院有裁定、被告就應遵守，若要批判證人，應在法庭內為之、「柯文哲、沈慶京都是這麼做」，絕不能在庭外肆無忌憚攻擊證人，且應曉薇本件質詢「不必裝傻！說的就是劉秀玲」。

檢方指劉秀玲作證時當庭交出他人提供的便當會錄影，揭發應曉薇向柯文哲告狀過程，且劉女證稱應曉薇積極關切京華城、令她深感壓力，足以理解應曉薇對劉女特別不滿。

檢方表示，合議庭已告知交保的清楚界線，應曉薇明知不能騷擾、恐嚇證人，卻自認法院不會再押她，「所以踩紅線，也不會怎樣」，交保立刻給都發局下馬威，質詢偷渡京華城案還說公務員「做賊心虛」，日後更可能毫不避諱掐住公務預算，「對於踩紅線的行為，要容忍到何時？」

辯護律師主張應曉薇本件質詢沒對證人指名道姓，不構成騷擾行為，京華城案公務員均完成作證鞏固證詞，無人說應曉薇大聲責罵與施壓，應曉薇質詢提及涉己案情的用語不妥、應受指摘，請考量她被羈押1年多、身心不適，律師會告誡、督促她記取教訓不再犯。

應曉薇嬌聲補充「以後會更小心一點點」、「避免造成誤會，我就不參加（工務部門）質詢為妙」。

合議庭短暫休庭5分鐘，在法台後的通道門外評議，審判長復庭諭知，應曉薇本件質詢提到「我覺得1個做賊心虛的人，為什麼要錄影呢？」等語，確實與京華城案證人相關，且以議員行使職權的名義發言，對證人證述有影響的可能。

審判長表示，京華城案一審判決後，若上訴二審，一審的證人仍可能再度被傳喚詰問、調查，應曉薇質詢內容也會影響證述，因此應曉薇本件質詢內容不僅違反交保附加禁令，也構成勾串證人之虞的新事證，但綜合今庭訊，尚無直接命再執行羈押的必要。

但為確保後續不再發生上述或其他得命再執行羈押情事，審判長諭知應曉薇須再以自己名義，提出500萬元保證金，並仍應遵守先前交保裁定所示相關事項，且籌款期限於今下午5點截止，逾期未辦妥交保手續，就再行羈押禁見。退庭後，應曉薇與女兒及律師密商許久，接著被法警帶進候審室等候家人籌錢。