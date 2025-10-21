　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸配亞亞案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國國民黨主席當選人鄭麗文20日表示，兩岸的通關密語是「九二共識」。對此，陸委會主委邱垂正21日表示，所謂「九二共識、一中原則」作為兩岸的通關密碼，重點是要通到哪裡，「是要通到配合習近平國家統一嗎？」

邱垂正上午赴立法院備詢時接受媒體訪問，他提到，2019年元月2日「習5條」之後，習近平重新定義九二共識為「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」，從此九二共識、一個中國原則和一國兩制，成為三位一體的對台政策，最終的目標就是要消滅中華民國併吞台灣。

▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

邱垂正說，他們希望國人團結一致，共同維護國家的主權尊嚴，還有自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國捍衛守護台灣，「我們也要呼籲對岸，如果以兩岸人民的福祉為重的話，台海和平、互利、互惠、共榮、共存，應該是我們共同的目標。

邱垂正也期盼，兩岸可以在對等尊嚴的原則下進行溝通對話，化解分歧，「我們願意透過交流取代圍堵對話，取代對抗深化合作，讓兩岸共榮成為我們共同的目標。」

鄭麗文當選之後接受廣播節目專訪，她表示，兩岸的通關密語還是九二共識、反對台獨，中共有賀電是代表伸出「友誼的手」，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會都被「已讀不回」。

10/19 全台詐欺最新數據

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

鄭麗文不排除跟習近平見面　王婉諭：趙少康、陳文茜擔憂一一成真

鄭麗文當選新一任國民黨主席，習近平發來賀電「期望兩黨堅持共同政治基礎推進國家統一」。鄭麗文回應，不排除赴中，與習近平會面，此消息曝光引發熱議。時代力量黨主席王婉諭20日表示，「動用境外網軍，比國內網軍更嚴重」、「有一部分人因為太討厭民進黨了，寧願共產黨來台灣收拾民進黨。這種想法太可怕了」這分別是陳文茜、趙少康說的，他們的擔憂卻在鄭麗文當選後一一成真，鄭麗文真正的問題，是他連共軍圍台，都可以解釋成這是在保護台灣，「討厭民進黨」沒問題。但因為「討厭民進黨」變成「支持共產黨」，民主社會的理性邊界就開始崩解了。

鄭麗文當選黨意與民意脫節？　黃暐瀚分析：靠向中間才是執政之道

台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

鄭麗文表態願會習近平　卓榮泰：期待拿出贏過5位對手的力道

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

