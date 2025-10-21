鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國國民黨主席當選人鄭麗文20日表示，兩岸的通關密語是「九二共識」。對此，陸委會主委邱垂正21日表示，所謂「九二共識、一中原則」作為兩岸的通關密碼，重點是要通到哪裡，「是要通到配合習近平國家統一嗎？」

邱垂正上午赴立法院備詢時接受媒體訪問，他提到，2019年元月2日「習5條」之後，習近平重新定義九二共識為「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」，從此九二共識、一個中國原則和一國兩制，成為三位一體的對台政策，最終的目標就是要消滅中華民國併吞台灣。

▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



邱垂正說，他們希望國人團結一致，共同維護國家的主權尊嚴，還有自由民主的生活方式，一起捍衛中華民國捍衛守護台灣，「我們也要呼籲對岸，如果以兩岸人民的福祉為重的話，台海和平、互利、互惠、共榮、共存，應該是我們共同的目標。

邱垂正也期盼，兩岸可以在對等尊嚴的原則下進行溝通對話，化解分歧，「我們願意透過交流取代圍堵對話，取代對抗深化合作，讓兩岸共榮成為我們共同的目標。」

鄭麗文當選之後接受廣播節目專訪，她表示，兩岸的通關密語還是九二共識、反對台獨，中共有賀電是代表伸出「友誼的手」，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會都被「已讀不回」。