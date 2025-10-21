邱垂正：台灣自由民主可啟發大陸民眾　戰略重要性無可取代

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會主委邱垂正在一場活動上表示，台灣是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國大陸民眾，鼓舞他們去追求自由與更好的生活，顯示台灣的經驗在民主陣營是無可取代。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會今（21）日於台北舉行，邱垂正於研討會閉幕式上，以「維護台海和平穩定是世界安全繁榮的關鍵」為題進行致詞。

邱垂正首先表示，「中國大陸是台海及亞太區域和平穩定最大威脅」。他說，在中國國家主席習近平統治下，中國大陸政治發展出現三個極端趨勢，驅動中共政權加大對台侵略野心與對外擴張。

邱垂正說明，第一，由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高；第二，鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍事霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，企圖掌握國際事務與規則主導權；第三，習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，並積極對外擴張，已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。

其次，邱垂正強調，「台灣戰略重要性是無可取代」。他說，首先，全球50％的貨櫃船須航經台灣海峽，台海已成為和平繁榮國際秩序的關鍵位置；第二，全球90％的先進晶片均由台灣生產製造，此外，台灣也是人工智慧和ICT全球供應鏈民主聯盟中傑出且可靠的合作夥伴，凸顯台灣是全球高科技供應鏈中不可或缺的合作夥伴；第三，台灣是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國大陸民眾，鼓舞他們去追求自由與更好的生活，顯示台灣的經驗在民主陣營是無可取代。

再者，邱垂正指出，「賴總統兩岸政策致力維持台海和平穩定現狀，符合國際社會共同利益」。他說，中共在上個月舉行「九三閱兵」向世人展現中俄朝伊「CRINK」之威權國家集結訊號，已向全球民主國家發出警訊，已成為國際社會不可迴避的嚴肅課題。

「面對中國軍武擴張威脅，我政府將堅定捍衛國家主權，遵循賴總統的兩岸政策，秉持『四個堅持』，並依據『和平四大支柱行動方案』，致力維護台海和平穩定現狀」，邱垂正說，台灣持續敞開溝通對話的大門，呼籲中國大陸放棄對台施壓，透過對話交流，減少誤解、誤判，共維台海和平繁榮，這符合區域各方的共同利益。

「今年是古寧頭戰役勝利76週年，在1949年10月25日這天，我軍民團結一致，守住了中華民國的主權」，邱垂正接著說，而中共今年藉著「3個80週年」，一再扭曲、虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事。

邱垂正強調，事實上，台灣從未被中華人民共和國統治。「我們要再次呼籲中國停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。」