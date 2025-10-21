　
大陸 大陸焦點 特派現場

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

▲▼陸委會主委邱垂正出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會主委邱垂正（中）。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

兩岸關係持續緊張，陸委會主委邱垂正在一場公開活動上，同時對大陸發出軟硬兩面的喊話。他表示，希望對岸領導人能夠展現智慧和彈性，朝著兩岸雙贏的未來邁進，我方願意不帶任何政治前提地坐下來談。但是他也強調，我們絕不屈服於中國的武力威嚇和不斷加劇的壓力，「台灣永不投降」。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會今（21）日於台北舉行，邱垂正下午主持圓桌論壇時，作出上述表示。

邱垂正在嘉賓討論前，先以英語簡要介紹兩岸情勢與政策。他表示，政府不遺餘力地維持現狀和維繫兩岸關係，同時維護台灣的民主、自由、人權、法治、普世價值，並且維護台灣海峽的和平與穩定。

他指出，儘管兩岸的互動和對話較以往冷卻，但我方希望雙方能夠在相互尊重、尊嚴和平等的基礎上，不帶任何政治前提地坐下來談。「我們希望對岸的領導人能夠展現智慧和彈性，朝著兩岸雙贏的未來邁進。」

「過去幾年，台灣一直堅守維護台海現狀的政策；然而，必須指出的是，台海情勢並非靜態和平靜，而是一個不斷變化的動態」，邱垂正反問，究竟是誰試圖單方面改變和破壞現狀呢？正是北京當局一直在升級不斷加劇的壓力。他指出，北京企圖抹消滅中華民國（台灣）的主權，已經威脅到台灣海峽和區域的和平穩定現狀。

邱垂正說，中共對台灣發動一系列認知戰、心理戰、統戰和灰色地帶戰略。儘管台灣面臨前所未有的壓力，但我方捍衛主權和民主制度的決心從未如此堅定。「這是我們的底線。在這一點上，沒有妥協的餘地。我們絕不屈服於中國的武力威嚇和不斷加劇的壓力。台灣永不投降。（Taiwan never surrenders）」

展望未來，邱垂正強調，無論是現在或將來，政府對兩岸關係和平穩定的政策承諾將維持不變，並將保持不挑釁、不冒進的態度，以防止台海發生嚴重衝突。

邱垂正說，作為國際社會負責任的一員，如果北京當局真誠希望解決雙方分歧、改善兩岸關係，我方願意在對等和尊嚴的原則下進行有意義的對話。只要理性、平等和相互尊重，我方願意與北京當局共同努力，為維護台灣海峽的和平與穩定創造一個雙方都能接受的安排。「這是我們共同的責任。」

▼邱垂正出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼陸委會主委邱垂正出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

10/19 全台詐欺最新數據

