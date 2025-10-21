鄭麗文不排除跟習近平見面　王婉諭：趙少康、陳文茜擔憂一一成真

▲鄭麗文20日拜會國民黨團，伸手「摸頭」黃健豪。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鄭麗文當選新一任國民黨主席，習近平發來賀電「期望兩黨堅持共同政治基礎推進國家統一」。鄭麗文回應，不排除赴中，與習近平會面，此消息曝光引發熱議。時代力量黨主席王婉諭20日表示，「動用境外網軍，比國內網軍更嚴重」、「有一部分人因為太討厭民進黨了，寧願共產黨來台灣收拾民進黨。這種想法太可怕了」這分別是陳文茜、趙少康說的，他們的擔憂卻在鄭麗文當選後一一成真，鄭麗文真正的問題，是她連共軍圍台，都可以解釋成這是在保護台灣，「討厭民進黨」沒問題。但因為「討厭民進黨」變成「支持共產黨」，民主社會的理性邊界就開始崩解了。

王婉諭表示，上週六，鄭麗文當選中國國民黨主席。她在媒體上提醒：「從選舉結果來看，中共恐怕已正式拿下國民黨，將他納為附隨組織。」這句話，引起藍營的強烈反彈。各大新聞、社群平台上滿是對我的謾罵、人身攻擊。因為他們很清楚，這句話的殺傷力有多大。

王婉諭指出，在這場黨主席選舉前，就已經有人點出相同的警訊。而且這個人，就是2024年中國國民黨的的副總統候選人，趙少康。而且直到近日，趙先生都還是堅持相同的觀點。「黨主席要降低、消除親中力量，否則會令不出黨中央」、「有一部分人因為太討厭民進黨了，寧願共產黨來台灣收拾民進黨。這種想法太可怕了，我完全不贊成」這些話，顯示出國民黨內部其實也存在對中關係的擔憂。而趙少康的憂慮，也在鄭麗文當選後一步步成真。

王婉諭表示，鄭麗文沒有因為黨內反彈就迴避這個標籤。反之，她選擇親手把它貼到自己身上。就在當選隔天，習近平火速發來賀電：「期望兩黨堅持共同政治基礎，增強做中國人的志氣、推進國家統一。」短短幾句話，藏著兩層含意：第一，很多人說習近平發賀電是慣例，但其實不是。2020 年，普遍被視為本土派代表的江啟臣當選時，中共就沒有發來賀電。

第二，2021 年朱立倫當選，則是賀電第一次出現「為國家謀『統一』」這幾個字。但這一次，中共不再「謀」統一了，而是明確寫出「推進」統一。從「規劃」走向「行動」，這封賀電的文字，絕對是有意義的。而且鄭麗文的回應很直接：「不排除赴中，與習近平會面。」

對於黨主席選舉，王婉諭指出，這整件事情，最值得我們深思的是：為什麼中共會選擇鄭麗文？他們難道不擔心一個出身綠營的學運青年嗎？其實，答案恰恰相反。她的背景，才是他們最需要的樣板。相信在三個月前，一定還有很多人根本不知道鄭麗文是誰。

王婉諭說明，鄭麗文出身學運，大學時就積極參加異議性社團，不只大力批判國民黨，還公開主張過台獨。這樣的人，早年當然也在民進黨內獲得公職機會，直到後來，因為慢慢失勢，加上對黨內的烏龍爆料事件，才轉換舞台。不過幾年時間，他就從學運青年，搖身一變到連戰身旁祝壽。從主張台獨到擁抱統一，這樣的轉折，對中共而言，正好是最能被利用的政治樣板。

王婉諭指出，鄭麗文唯一的不變，就是她一直在變。這樣的政治風格，也讓人難以分辨，她究竟代表哪一種的國民黨。去年總統大選，她一開始支持侯友宜，後來又呼籲柯正侯副；檯面上力挺柯文哲，私底下又勸進郭台銘。選前挺柯的她，選後又罵柯「比垃圾還不如」；罷免前還喊要組黨外在野大聯盟，幾個月後，卻又回頭選國民黨主席。對一般人來說，這叫反覆無常。對中共來說，這是一個什麼都能夠交換的人，最好控制。

對於鄭麗文競選承諾，王婉諭也點出，「未來所有台灣人都會自豪自信地說我是中國人」這是鄭麗文在選前的宣示。在文化、歷史與情感上，懷抱中國認同，這在台灣社會並非不可理解，也應該被接受。但是，這種情懷不應該被強加在所有人身上，更不該上綱為對中共政權的認同。文化認同當然可以多元，但國家立場必須清晰。

王婉諭表示，鄭麗文真正的問題，是他連共軍圍台，都可以解釋成這是在保護台灣、維護治安，這根本就是敵我不分了。就像趙少康所說的：有一部分人，反綠反到變紅了。「討厭民進黨」當然沒問題。但因為「討厭民進黨」變成「支持共產黨」，民主社會的理性邊界就開始崩解了。

王婉諭認為，中共正是利用這樣的裂縫，用輿論、媒體、網軍滲透我們的公共討論，製造混亂與對立。我相信很多的國民黨支持者、期待政黨輪替的選民不是這樣想的。但在鄭麗文的旋風之下，他們也都被迫上了車。

王婉諭指出，「動用境外網軍，比國內網軍更嚴重，它不是言論自由。我們只有一個台灣，有些原則，必須守住。」昨天說出這句話的，是陳文茜。她的提醒，也是我想說的：台灣政壇有各種顏色立場。我們可以相互競爭、批評、對抗，但我們不能忘記，我們要守住的底線，是民主、是自由、是台灣。民主與主權，必須是我們不能動搖、也是最堅定的共識。