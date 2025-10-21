拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文昨拜會國民黨立法院黨團時，點名藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南台灣你們都贏，我們就出頭天」。對此，鄭麗文今（21日）表示，這次重心會放南台灣，所以接下來國民黨中央要給謝龍介、柯志恩、蘇清泉最大加持跟助力，會重兵部署，真的很希望翻轉南台灣；另也要守住現有的國民黨執政縣市，一個都不要丟。

▲國民黨主席當選人鄭麗文21日拋2026守住藍營執政縣市、翻轉南台灣。（圖／記者湯興漢攝）

鄭麗文21日下午接受政論節目《庶民大頭家》專訪時，被問到如何帶領國民黨2016贏南台灣。鄭麗文回應，上次選舉台南差一點就贏了，所以其實早就民心思變，且她這次到南台灣時，被民眾說誤會他們是深綠地區，可見民進黨長期執政讓很多人看不下去、嚴重黑金掛鉤也讓民怨四起，所以國民黨要能代表這股求新求變的民意。

鄭麗文也提到，上次蘇清泉選屏東縣長時指控是因為選舉不公、做票才輸掉，但也是差一點，所以她認為這次台南、高雄、屏東可以翻轉，「這太令人高興」，而這次重心會放南台灣，因為長期綠營執政，不代表永遠綠營執政。大家都對謝龍介、柯志恩、蘇清泉有很高期待，上次敗選，但再接再厲、深耕地方，接下來國民黨中央要給最大加持跟助力，真的很希望翻轉南台灣。

對於名嘴謝寒冰說上次國民黨選得非常好，下次有挑戰性，鄭麗文說，非常、非常高難度，所以第一要守住現有的國民黨執政縣市，一個都不要丟，然後南台灣要重兵部署、翻轉南台灣。