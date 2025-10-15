　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

▲美籍男子安德森去年11月間自美國洛杉磯搭機來台，因菸癮難耐躲在廁所施用電子菸卻觸動防煙警鈴，座艙長發現後通知航警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮空服員過世事件。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者杜冠霖／台北報導

長榮航空一名34歲的孫姓空服員日前執行從米蘭飛返台灣勤務，未料工作期間感到身體不適，抵台16天後、於本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，一位空服員的逝去，揭開了長榮航空根深蒂固、病態的職場文化。長榮航空的請假制度，病態得近乎殘酷，總分100分的評分表裡還有35分，叫做勤惰，只要請病假就扣分，嚴重一點，年終、獎金、機票福利、升遷機會，通通消失。換成是你，敢請假嗎？

王婉諭表示，年僅34歲的空服員，在長榮航空服務9年，開朗、樂觀、熱愛旅行。今年9月25日，她像往常一樣出勤，卻在前往米蘭的航班途中開始出現不適。回程時，她全身發冷、臉色發白，只能披著毛毯撐著，連同行乘客都察覺到她的不舒服。然而，機組沒有啟動「衛星醫療」系統、也沒安排輪椅或地面救護。落地時，她硬撐著走下飛機，到桃機二樓就診後就返回租屋處。本以為休息一陣子就能恢復，但隔天病情卻急轉直下，讓她進了加護病房。10月10日，昏迷多日的她，離開人世。

王婉諭指出，事發之後，社群上出現兩種說法，有人指控座艙長冷漠卸責、強迫她繼續服勤；座艙長則發表八點聲明，稱這是不實指控。誰對誰錯、仍待釐清，她也沒有答案，但她很清楚，真正的問題是，是什麼樣的壓力，讓空服員即使身體這麼不舒服，也不敢請假？

對於相關制度，王婉諭直批，長榮航空的請假制度，病態得近乎殘酷，表面上叫「績效考核」，實際上卻是一場血汗生存遊戲。在這場遊戲裡，「生病」是被明碼標價的。在一張總分100分的評分表裡，50分是考核分數、15分是貢獻度，如果在過年、連續假日等「旺旺日」出勤的話，可以加分。

王婉諭說，最後，還有35分，叫做勤惰。勤惰怎麼計算？平日請病假？扣1分。週末請病假？扣2分。跨年、新年請病假？抱歉，算你衰，扣3分。請假越多、分數越低。輕微一點，影響的是你申請特休、排班的權利。嚴重一點，年終、獎金、機票福利、升遷機會，通通消失。換成是你，敢請假嗎？

王婉諭直言，諷刺的是，長榮航空早就是違反《勞動基準法》的「常客」了。光是2025年，長榮就因超時工時、拒絕給假、歧視請育嬰假的員工，被罰288萬元。2024年被罰86萬元，是因為超時工作、對育兒員工施以不利處分；2023年被罰36萬元，則是因為未給足休息時間、特休與公傷補償不足。但他們寧可一再被罰，也不願改善制度。久而久之，健康就成了員工換取穩定的代價。空服員只能撐著，用身體維持班表的「正常」運作，讓飛機照常起飛，讓一切看起來井然有序。

對於整起事件，王婉諭強調，真正釀成悲劇的，是長榮航空扭曲的請假制度。在這個結構裡，請假要被懲處、過勞理所當然，理應是保護勞工的制度，變成壓垮每一位員工的枷鎖。目前，勞動部、勞工局都已介入調查，希望政府正視航空業長期存在的勞動問題，落實工時與休息制度的監督與透明化。

王婉諭呼籲，立院朝野各黨推動修法，法定病假、特休的天數應該被清楚保障，禁止雇主對請假的員工施以任何不利待遇。這位空服員用生命敲響的，是對制度的警鐘，誠心希望大家能看見背後真正的問題，讓所有的勞工們「平安」回家，不該只是一種奢望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

否認明年2月接黨團總召　蔡其昌笑：媒體常幫我點名找位置

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

否認明年2月接黨團總召　蔡其昌笑：媒體常幫我點名找位置

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

【涼亭驚魂】男子全身突起火狂燒！民眾以為是假人嚇傻報警

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

經濟部公布「光電板清潔片」！

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多熱門

相關新聞

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

輝達（NVIDIA）擬於北士科T17、T18基地設置海外總部，但北市府、輝達及新壽仍無法取得三方共識，過程曲折離奇。時代力量黨主席王婉諭今（14日）發長文解釋當中轉折，包含輝達的北士科總部到底卡在哪？輝達為什麼會被捲進這起土地爭議？為什麼契約要這樣設計？北士科是否為弊案？王表示，去年郝龍斌開第一槍，點名柯文哲在京華城案和北士科案，有圖利財團之疑。議會跨黨派專案小組結論該案招標放水，為了招商成績放寬招標條件，導致規畫與需求完全脫節。而免除投資計畫書的要求，也是行政缺失。

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

他提長榮擦屁事件嘆「服務好到員工沒人權」

他提長榮擦屁事件嘆「服務好到員工沒人權」

長榮空服員請假制度惹議　工會「提4訴求」下周二與資方協商

長榮空服員請假制度惹議　工會「提4訴求」下周二與資方協商

關鍵字：

長榮航空空服員工時時代力量王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面