長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

▲長榮空服員過世事件。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者杜冠霖／台北報導

長榮航空一名34歲的孫姓空服員日前執行從米蘭飛返台灣勤務，未料工作期間感到身體不適，抵台16天後、於本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，一位空服員的逝去，揭開了長榮航空根深蒂固、病態的職場文化。長榮航空的請假制度，病態得近乎殘酷，總分100分的評分表裡還有35分，叫做勤惰，只要請病假就扣分，嚴重一點，年終、獎金、機票福利、升遷機會，通通消失。換成是你，敢請假嗎？

王婉諭表示，年僅34歲的空服員，在長榮航空服務9年，開朗、樂觀、熱愛旅行。今年9月25日，她像往常一樣出勤，卻在前往米蘭的航班途中開始出現不適。回程時，她全身發冷、臉色發白，只能披著毛毯撐著，連同行乘客都察覺到她的不舒服。然而，機組沒有啟動「衛星醫療」系統、也沒安排輪椅或地面救護。落地時，她硬撐著走下飛機，到桃機二樓就診後就返回租屋處。本以為休息一陣子就能恢復，但隔天病情卻急轉直下，讓她進了加護病房。10月10日，昏迷多日的她，離開人世。

王婉諭指出，事發之後，社群上出現兩種說法，有人指控座艙長冷漠卸責、強迫她繼續服勤；座艙長則發表八點聲明，稱這是不實指控。誰對誰錯、仍待釐清，她也沒有答案，但她很清楚，真正的問題是，是什麼樣的壓力，讓空服員即使身體這麼不舒服，也不敢請假？

對於相關制度，王婉諭直批，長榮航空的請假制度，病態得近乎殘酷，表面上叫「績效考核」，實際上卻是一場血汗生存遊戲。在這場遊戲裡，「生病」是被明碼標價的。在一張總分100分的評分表裡，50分是考核分數、15分是貢獻度，如果在過年、連續假日等「旺旺日」出勤的話，可以加分。

王婉諭說，最後，還有35分，叫做勤惰。勤惰怎麼計算？平日請病假？扣1分。週末請病假？扣2分。跨年、新年請病假？抱歉，算你衰，扣3分。請假越多、分數越低。輕微一點，影響的是你申請特休、排班的權利。嚴重一點，年終、獎金、機票福利、升遷機會，通通消失。換成是你，敢請假嗎？

王婉諭直言，諷刺的是，長榮航空早就是違反《勞動基準法》的「常客」了。光是2025年，長榮就因超時工時、拒絕給假、歧視請育嬰假的員工，被罰288萬元。2024年被罰86萬元，是因為超時工作、對育兒員工施以不利處分；2023年被罰36萬元，則是因為未給足休息時間、特休與公傷補償不足。但他們寧可一再被罰，也不願改善制度。久而久之，健康就成了員工換取穩定的代價。空服員只能撐著，用身體維持班表的「正常」運作，讓飛機照常起飛，讓一切看起來井然有序。

對於整起事件，王婉諭強調，真正釀成悲劇的，是長榮航空扭曲的請假制度。在這個結構裡，請假要被懲處、過勞理所當然，理應是保護勞工的制度，變成壓垮每一位員工的枷鎖。目前，勞動部、勞工局都已介入調查，希望政府正視航空業長期存在的勞動問題，落實工時與休息制度的監督與透明化。

王婉諭呼籲，立院朝野各黨推動修法，法定病假、特休的天數應該被清楚保障，禁止雇主對請假的員工施以任何不利待遇。這位空服員用生命敲響的，是對制度的警鐘，誠心希望大家能看見背後真正的問題，讓所有的勞工們「平安」回家，不該只是一種奢望。