政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美企業聯手強化資安合作　沈榮津：台灣要當「資安解方提供者」

▲▼總統府資政沈榮津出席「台美資安守護台灣新創及中小企業啟動儀式與台美資安治理國際研討會」。（圖／資安大聯盟提供）

▲總統府資政沈榮津出席「台美資安守護台灣新創及中小企業啟動儀式與台美資安治理國際研討會」。（圖／資安大聯盟提供）

記者陶本和／台北報導

NiEA中華民國全國創新創業總會與台灣資安大聯盟，日前舉行「台美資安守護台灣新創及中小企業啟動儀式與台美資安治理國際研討會」。總統府資政沈榮津表示，沒有安全，就沒有真正的創新，台灣身處全球半導體產業鏈核心位置，不僅承受高度資安威脅，更肩負起保障國際供應鏈穩定的責任；他認為，台灣應在與美國的合作基礎上，不僅分享經驗，更要成為「資安解方的提供者」，透過建立跨國「民主資安聯盟」。

總統府資政沈榮津指出，他在經濟部長任內推動「5+2 產業創新計畫」、能源轉型以及協助台積電半導體布局的經驗，深刻體會到「安全」與「韌性」是產業持續發展的基礎。他說，當年若沒有穩健的制度與完整的配套，就無法推動智慧製造與綠能發展，資安也是當前數位化社會創新的前提條件。

沈榮津表示，沒有安全，就沒有真正的創新，台灣身處全球半導體產業鏈核心位置，不僅承受高度資安威脅，更肩負起保障國際供應鏈穩定的責任。

他呼籲，台灣應在與美國的合作基礎上，不僅分享經驗，更要成為「資安解方的提供者」，透過建立跨國「民主資安聯盟」，與美方攜手推動雲端安全、零信任架構與AI防禦合作，讓台灣成為亞太地區的資安示範基地。

新創總會總會長邱銘乾表示，資安不僅是大型企業或政府單位的議題，新創企業更是推動資安解決方案的重要驅動力。他說，台灣擁有眾多在雲端服務、AI應用及資安技術領域具備潛力的新創，透過台美合作，這些新創公司將能進一步融入國際市場，並加速產品與服務的國際化，「政府應持續支持新創團隊參與跨國合作計畫，讓資安創新成為台美合作的重要成果之一」。

台灣資安大聯盟理事長涂睿珅則說，自從8月20日台灣資安大聯盟與新創總會簽約結盟後，台灣資安大聯盟展示資安溝通平台的行動力，登高一呼隨即有台美5家資安業者參與：關楗、如梭世代、杜浦數位、智慧資安科技與Zscaler等願意提供優惠商業合作方案給新創總會的會員，希望藉此讓台灣新創與中小企業可以降低資安成本但提昇資安的即戰力，後續會有更多台灣與國際的資安夥伴響應。

另外，「台美資安治理國際研討會」邀請台美產官資安專家針對資安治理、資安韌性、台美資安合作進行專題分享與座談。講師包括：資通安全署蔡福隆署長、新創總會數位轉型聯盟主委蕭旭君、美商Zscaler全球技術長Bill Lapp、永豐金控資安長李相臣等。研討會主要論述為，2025年國際社會變化多元且快速，資安跨國網路攻擊日益頻繁，守護數位領土議題迫不及待。

資安台美合作新創跨國合作台灣資安

