　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人為了讓履歷更漂亮，或爭取更高的薪資，會選擇跳槽。一名網友就透露，家中長輩目前月薪達10萬元，已是升遷天花板，且工作量龐大，每天都要加班，於是她多次勸對方跳槽；然而，多數人不以為然，紛紛吐槽「妳出社會了嗎？」

網友近日在Dcard發文，透露家中長輩從大學畢業後就在同一家公司工作至今，雖然月薪達10萬元，但已是升遷天花板；不僅如此，對方工作量大，工時長達12小時，每天都要加班，長期下來身心疲憊，健康狀況也漸漸亮紅燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她直言，家中經濟壓力很大，有兩位老人家時常跑醫院，還需請看護，因此長輩不敢輕易離職，「我知道這筆錢很重要，但我也跟他提過很多次，可以試著跳去其他公司，跳槽是加薪很好的方法，但長輩怕沒有更好的薪資，總之...不敢跳出舒適圈的心態就對了。」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

最後，原PO苦惱問道，「每天看他這樣工作，我也很心疼，覺得他很辛苦，但又沒辦法真的幫他什麼，我能怎麼說服他試試看其他工作呢？」

沒想到，文章被一面倒酸爆，多數人認為，跳槽加薪是年輕人的優勢，到了中高齡層，除非是業界少數人才、主管等職位，否則企業很難願意花超過10萬元，空降一位新人，「月薪10萬的缺沒那麼好跳槽了吧，除非是有新團隊要找資深或內部主管邀約，不然年紀大自己投履歷，真的不好找工作」、「跳槽是針對年輕人」、「站著說話不腰疼，說的就妳這種人」、「我覺得妳想的太容易了」。

►吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒：世界難吃　網爆共鳴
►美國路邊發現「1.5億年前恐龍骨」被嘲諷　竟是超大咖！酸民秒縮
►深夜最新發文「網軍走光了嗎」　雪坊火速刪文！網炸鍋：厭惡感破表

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北國中生墜落！　倒在B1停車場車道送醫
獨／21年回憶！薰衣草森林尖石店宣布熄燈　「5字中1字」免費
台中女遭亂刀砍死！　「25歲女大生」身分曝光
瑤瑤公開4位數電費帳單！　傻眼：光繳公共就飽了
周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...急叫救護車
屈中恆第二？　蘇永康「大陸演唱會慘遭下架」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

快訊／新北國中生踩破採光罩墜B1停車場車道　送醫救治中

楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

奪命畫面曝光！台中男「28刀砍死女大生」　橫劈、猛刺還折返補刀

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

高齡社會挑戰！「樂齡金安心」公益課程　助長輩顧健康學理財

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

生活熱門新聞

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

明變天！　「全台雨最大」時間曝

最新發文「網軍走光了嗎」網炸鍋　雪坊火速刪文！

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「秋分要來了」4生肖得避災　4禁忌一次看

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

正妹YTR旅韓「拒絕陪睡」被打！　最新影片曝光

快訊／北捷板南線異常　人潮塞爆

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

更多熱門

相關新聞

面試3家全上！他提離職「主管急加薪」全勸退

面試3家全上！他提離職「主管急加薪」全勸退

不少人一份工作一做就是5年起跳，有網友表示，他已經7年沒換工作，想測試行情就隨便去面試，沒想到3家全錄取，開的薪水都比現職高至少10K。最後他選了月薪多15K、還有加班費的新公司，因此提了離職。沒想到主管立刻來提加薪慰留，甚至有上層說要成立新部門、讓他直接升遷當主管。不過，多數人紛紛勸退，引發話題。

揪出長輩退化警訊　ICOPE檢測揭開潛藏危機

揪出長輩退化警訊　ICOPE檢測揭開潛藏危機

壓力OUT！台南勞工局邀講師談「快樂於轉念」勞工收穫滿滿

壓力OUT！台南勞工局邀講師談「快樂於轉念」勞工收穫滿滿

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心

關鍵字：

長輩跳槽工時月薪壓力

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面