長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人為了讓履歷更漂亮，或爭取更高的薪資，會選擇跳槽。一名網友就透露，家中長輩目前月薪達10萬元，已是升遷天花板，且工作量龐大，每天都要加班，於是她多次勸對方跳槽；然而，多數人不以為然，紛紛吐槽「妳出社會了嗎？」

網友近日在Dcard發文，透露家中長輩從大學畢業後就在同一家公司工作至今，雖然月薪達10萬元，但已是升遷天花板；不僅如此，對方工作量大，工時長達12小時，每天都要加班，長期下來身心疲憊，健康狀況也漸漸亮紅燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她直言，家中經濟壓力很大，有兩位老人家時常跑醫院，還需請看護，因此長輩不敢輕易離職，「我知道這筆錢很重要，但我也跟他提過很多次，可以試著跳去其他公司，跳槽是加薪很好的方法，但長輩怕沒有更好的薪資，總之...不敢跳出舒適圈的心態就對了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

最後，原PO苦惱問道，「每天看他這樣工作，我也很心疼，覺得他很辛苦，但又沒辦法真的幫他什麼，我能怎麼說服他試試看其他工作呢？」

沒想到，文章被一面倒酸爆，多數人認為，跳槽加薪是年輕人的優勢，到了中高齡層，除非是業界少數人才、主管等職位，否則企業很難願意花超過10萬元，空降一位新人，「月薪10萬的缺沒那麼好跳槽了吧，除非是有新團隊要找資深或內部主管邀約，不然年紀大自己投履歷，真的不好找工作」、「跳槽是針對年輕人」、「站著說話不腰疼，說的就妳這種人」、「我覺得妳想的太容易了」。

►吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒：世界難吃 網爆共鳴

►美國路邊發現「1.5億年前恐龍骨」被嘲諷 竟是超大咖！酸民秒縮

►深夜最新發文「網軍走光了嗎」 雪坊火速刪文！網炸鍋：厭惡感破表