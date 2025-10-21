對美採購66架F-16戰機明年能全交付？　顧立雄：確實有挑戰性

記者蘇晏男／台北報導

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，依規劃今年、明年各出廠26架、38架戰機，並於明年底前全數交機，但受美生產進度延宕導致期程恐已生變，空軍參謀長李慶然中將昨坦言，明年執行完畢的風險非常高。對此，國防部長顧立雄今（21日）表示，F-16戰機相關問題已經在改善中，現在預期明年會有交付，但全部交運完畢確實有挑戰性，「我們還是期望盡速建造完成進行交付」。

▲國防部長顧立雄21日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

藍委賴士葆昨質詢時，詢問對美採購戰機特別預算明年到期，如果美方不能如期交機，錢還要不要付？李慶然說，明年執行完畢的風險非常高，但在金額支付方面會做預算保留，在2023年前都依特別預算每年編定付款，但自2024年後已做改變，依規畫應付全案經費75％，但空軍只付61％，空軍對於預算保留，以及執行年度，都會一併檢討。

而根據中央社報導，「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）19日表示，目前只有總值80億美元的F-16戰機計畫及另一項金額不到10億美元的計畫有所延遲，大部分積壓訂單都已處理完畢。

顧立雄21日到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前受訪。媒體詢問，F-16V戰機明年底交機，空軍說風險高，我方是否有更積極作為？顧立雄表示，台美雙方持續進行相關管制會議，針對延宕武器裝備交付 ，我方都有緊密溝通，至於F-16部分相關問題已經在改善中，現在預期明年會有交付，但全部交運完畢確實有挑戰性，「我們還是期望盡速建造完成進行交付」。

有關總統賴清德在國慶大典上宣告要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。根據中央社報導，國防部軍備副部長鍾樹明20日出席美國國防工業會議，鍾受訪表示，這次和與會人士的交流中，美方最關切的議題包括台灣不對稱戰力發展及自我防衛決心，在打造「台灣之盾」方面，他也有和美方研討具體合作項目。

顧立雄回應，防空系統是國軍建軍重要事項，台美雙方在這部分有所討論是當然的，會在年底前提出的特別預算裡，說明建置相關多層防空系統、提出相關防空系統的整合。

對於大氣海洋局長林倉玉上校被控指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，甚至公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」等，顧立雄說，海軍已經初步調查並說明，很多指控是單方指控，並不實在，但他會要求海軍徹查，且要本於勿枉勿縱精神，另會要求給詳盡的書面報告。

至於怎麼看中國公布國軍個資，美智庫認為是國軍內部被中共滲透嚴重？顧立雄指出，中國從事認知戰跟心理戰，當然會利用民主社會破口拼湊一些個資來進行發布，主要目的除心理威懾外，也分化社會，這部分他會來改進並進行相關要求，包括要求相關服務單位在社群上的活動要盡量避免個資洩露，同時也會對他們加強相關輔導，並研議策進是否進行化名作為。