鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲　籲助打造台灣之盾

鍾樹明表示，美方以專案方式處理對台軍售交付延遲。



文／中央社

正在美國出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明20日表示，總統賴清德提出打造「台灣之盾」以建立完整防護網，為此必須整合現有防護及資管系統，盼美方提供協助。他也說，美方以專案方式處理對台軍售交付延遲。

第24屆「美台國防工業會議」19日起至21日在馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）舉行，今年初接任軍備副部長的鍾樹明20日上午在會中以「台灣以實力維持真和平」為題發表演說，闡述台海和平穩定的重要性；台灣面對中共威脅採取的備戰作為與不對稱戰力的變革，國防預算已增至國內生產毛額（GDP）的3%以上；台美應加強國防產業鏈結、強化區域合作等面向。

首度代表台灣出席會議的鍾樹明下午接受台媒訪問表示，這次和與會人士的交流中，美方最關切的議題包括台灣不對稱戰力發展及自我防衛決心。台灣已大幅增加國防預算，以有效挹注國防實力。

他說，台灣面對大國威脅、侵擾，最後如何藉由不對稱作戰取得勝利，這部分也有和美方研討，哪些屬於不對稱戰力範疇。

鍾樹明表示，在打造「台灣之盾」方面，也有和美方研討具體合作項目。

賴清德在國慶演說表示，政府將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。



賴總統日前在國慶演說表示，政府將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護民眾生命財產安全的防護網。

鍾樹明指出，賴總統提出打造「台灣之盾」，其中包含政府關鍵基礎設施、國軍重要防護目標，以建立完整防護網，「這是很大的計畫」，國防部必須思考如何整合現有防護系統，以及通訊、資訊和資管系統整合。他說，「台灣之盾」的目標是達到整體防禦，包括針對中共彈道飛彈、遠火系統的火箭等；也希望美方全力協助整合台灣目前的防空系統。

至於美國對台軍售交付延遲，鍾樹明表示，「慢慢有在減少當中」，在台美會談中，美方非常有誠意要解決相關武器裝備交運延遲的問題，「我們也開（延遲交運）清單給他們回去做研究」，好讓他們逐一了解、解決問題。針對台灣的部分，美方「有專門部門單獨處理」。