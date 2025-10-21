　
政治

爆第三波藝人閃兵案　劉世芳：尊重司法調查並配合辦理

▲針對第三波閃兵案，劉世芳表示，。（圖／記者李毓康攝）

▲針對第三波閃兵案，劉世芳表示，尊重司法單位調查，會配合辦理。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，警方已陸續帶回藝人陳柏霖、修杰楷、男團「Energy」成員張書偉。對此，內政部長劉世芳表示，內政部尊重司法單位調查，會配合辦理。國防部長顧立雄則說，他會加速跟三總研討兵役體檢加嚴，避免相關情事發生。

藝人王大陸2月間爆出閃兵後，檢方5月展開第二波搜索，包括藝人王大陸、陳零九、「棒棒堂」威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案。檢方今再展開第三波搜索行動，陸續帶回陳柏霖、修杰楷、張書偉。

劉世芳、顧立雄21日上午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前受訪。對於第三波閃兵案，劉世芳說，內政部尊重司法單位調查，會配合辦理。媒體追問，閃兵卻在三金拿獎會否太誇張？劉世芳說，「這不是我能夠回答的問題，表演事業上不是我主管」，內政部就在兵役法上面，因為地檢署開始偵辦，司法單位偵辦過程當中，內政部配合辦理。

對於怎麼看又爆出第三波閃兵案？顧立雄表示，之前已經跟三總做研討，會就相關認定標準等，以及避免有這樣閃兵情況發生，有做相關預防措施，但詳細現在的情況要進一步調查。至於年底前可能加嚴兵役體檢嗎？顧立雄回應，他會加速跟三總進行相關研討，會努力策進，避免相關情事發生。

10/19 全台詐欺最新數據

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」

劉世芳顧立雄閃兵陳柏霖修杰楷內政部國防部

