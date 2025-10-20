海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

▲顧立雄20日到立法院專報「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」原定11月交艦海軍的期程幾乎不可能達成，國防部長顧立雄今（20日）表示，確實在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰，依約計罰，每天大概19萬元。對於綠委質疑，我方怎麼有勇氣5年多要交艦？顧立雄回應，委員指教是對的，「我們確實在建造時程安排上沒有去理解現實會面臨很多困難」。

立法院外交國防委員會邀請顧立雄20日報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。由於海鯤號原定9月完成海上測試、11月交艦，但至今仍未進行海上測試的「淺水潛航」，媒體詢問，若無法如期交艦，後續怎麼處理？顧立雄會前受訪表示，秉持安全為原則持續進行必要的相關海測，確實在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰，持續會請海軍、台船來努力。媒體追問，海鯤號預期違約的話，會罰多少錢？顧立雄說，依約計罰，每天大概19萬元。

針對此次潛艦報告中提到，「主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證」，民進黨立委羅美玲質詢指出，為了確保水下戰力不受制於人，必須培養自主設計跟製造潛艦的能力，但過程很困難，所以她想問當初排定預期進程是否過於樂觀？從有到無過程，是不是很多因素沒有考慮到？如今交艦延宕，是不是當初預期進程設定就出問題？

顧立雄說，整個建造過程中，就相關設備或技協協助也好，可能沒辦法完全第一時間能配合，所以這部分確實建造過程中，顯示時程安排沒有辦法如我方想像的說「隨叫隨到」，而面臨時程延宕。顧立雄也說，現在要以淺水潛航標準進行浮航，如果該測試通過，就進行淺水潛航，所有潛航測試一切以安全為上。

「當初給的時程過於樂觀，所以2025年11月交艦不可能。」羅美玲表示，很多國家有經驗，我方時程是否太快？造艦過程只用5年多，那麼其他國家平均花多少年？顧立雄說，主要看是「成熟量產」或「首次研製」，若為首次研製，其他國家大概要7年，甚至有高達16年。羅美玲追問，我方怎麼有勇氣5年多要交艦？顧立雄回應，委員指教是對的，「我們確實在建造時程安排上沒有去理解現實會面臨很多困難」，尤其我們國情所面臨裝備籌獲或原廠請技協人員安排，海軍在報告過程中，可以看到籌獲裝備上的困難。