政治 政治焦點

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

▲國防部長顧立雄20日到立法院專報「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，並於會前受訪。併請台船董事長陳政宏列席，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄20日到立法院專報「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」原定11月交艦海軍的期程幾乎不可能達成，國防部長顧立雄今（20日）表示，確實在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰，依約計罰，每天大概19萬元。對於綠委質疑，我方怎麼有勇氣5年多要交艦？顧立雄回應，委員指教是對的，「我們確實在建造時程安排上沒有去理解現實會面臨很多困難」。

立法院外交國防委員會邀請顧立雄20日報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。由於海鯤號原定9月完成海上測試、11月交艦，但至今仍未進行海上測試的「淺水潛航」，媒體詢問，若無法如期交艦，後續怎麼處理？顧立雄會前受訪表示，秉持安全為原則持續進行必要的相關海測，確實在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰，持續會請海軍、台船來努力。媒體追問，海鯤號預期違約的話，會罰多少錢？顧立雄說，依約計罰，每天大概19萬元。

針對此次潛艦報告中提到，「主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證」，民進黨立委羅美玲質詢指出，為了確保水下戰力不受制於人，必須培養自主設計跟製造潛艦的能力，但過程很困難，所以她想問當初排定預期進程是否過於樂觀？從有到無過程，是不是很多因素沒有考慮到？如今交艦延宕，是不是當初預期進程設定就出問題？

顧立雄說，整個建造過程中，就相關設備或技協協助也好，可能沒辦法完全第一時間能配合，所以這部分確實建造過程中，顯示時程安排沒有辦法如我方想像的說「隨叫隨到」，而面臨時程延宕。顧立雄也說，現在要以淺水潛航標準進行浮航，如果該測試通過，就進行淺水潛航，所有潛航測試一切以安全為上。

「當初給的時程過於樂觀，所以2025年11月交艦不可能。」羅美玲表示，很多國家有經驗，我方時程是否太快？造艦過程只用5年多，那麼其他國家平均花多少年？顧立雄說，主要看是「成熟量產」或「首次研製」，若為首次研製，其他國家大概要7年，甚至有高達16年。羅美玲追問，我方怎麼有勇氣5年多要交艦？顧立雄回應，委員指教是對的，「我們確實在建造時程安排上沒有去理解現實會面臨很多困難」，尤其我們國情所面臨裝備籌獲或原廠請技協人員安排，海軍在報告過程中，可以看到籌獲裝備上的困難。

10/19 全台詐欺最新數據

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

國民黨立委馬文君日前指國防部在「韌性特別預算案」中浮編國防預算，包括採購1瓶要價120元的5年效期瓶裝水，而國防部指出，國內可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。對此，國防部長顧立雄今（14日）說，現在只是在預算編列階段，等到採購計畫要執行時，自然會做相關商情訪查，只要國內有產能，自然會依國內生產的實際價格，進行公開招標。

美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

