　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

▲陸軍教育訓練暨準則發展指揮部南測中心。（圖／翻攝自Google地圖）

▲302旅楊姓副連長20日在陸軍教準部南部砲測中心墜樓，送醫不治。圖為陸軍南測中心。（圖／翻攝自Google地圖）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍教準部南部砲測中心今（20日）清晨發生一名陸軍步兵302旅楊姓中尉副連長墜樓意外。對此，陸軍教準部今（20日）表示，楊姓軍官20日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治，深表遺憾與不捨，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，相關國軍將官列席備詢。藍委賴士葆質詢表示，有302旅軍官在砲測中心走了，有無這件事？陸軍參謀長陳建義中將說，是的有這件事，一早陸軍循戰情系統就掌握此事，該官兵是中尉副連長，是在凌晨5時50分墜樓。

賴士葆追問是否有了解墜樓原因，陳建義表示，該官兵在砲測中心接受基地訓練，細節部分，陸軍第一時間到現場，也通知雲林憲兵隊，但因為是營區內重大傷存案件，所以由檢調調查釐清。

陸軍教準部則透過新聞稿表示，所屬砲測中心進訓部隊楊姓軍官20日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治。

教準部對此深表遺憾與不捨，已於第一時間與家屬聯繫，並立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

批黨內憂親中是「假議題」　鄭麗文：扣紅統帽子低估選民智慧

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文喊話將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

李四川曝輝達備案「秘密基地」　PlanC跟PlanD比T17、18更優勢

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

批黨內憂親中是「假議題」　鄭麗文：扣紅統帽子低估選民智慧

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文喊話將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

李四川曝輝達備案「秘密基地」　PlanC跟PlanD比T17、18更優勢

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

政治熱門新聞

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

BP粉色旋風席捲港都　綠對比台中酸：只剩1主角

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

更多熱門

相關新聞

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

香港屯門19日清晨4點發生一起2屍3命墜樓案，一對30多歲夫妻從大興邨住所墜下身亡。警方初步調查，陳姓女死者懷有7個月身孕，夫妻倆因不堪經濟壓力，曾經飛抵台灣希望墮胎，但無論香港、台灣醫院依法都不得對超過6個月的胎兒進行人工流產，夫婦返港後疑似因此輕生。

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！

即／新北男墜社區中庭　頭部重創送醫不治

即／新北男墜社區中庭　頭部重創送醫不治

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

關鍵字：

陸軍南測中心賴士葆墜樓

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面