南部砲測中心「24歲中尉墜樓亡」　陸軍遺憾：將配合檢調偵辦

陸軍教準部南部砲測中心今（20日）清晨發生一名陸軍步兵302旅楊姓中尉副連長墜樓意外。對此，陸軍教準部今（20日）表示，楊姓軍官20日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治，深表遺憾與不捨，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，相關國軍將官列席備詢。藍委賴士葆質詢表示，有302旅軍官在砲測中心走了，有無這件事？陸軍參謀長陳建義中將說，是的有這件事，一早陸軍循戰情系統就掌握此事，該官兵是中尉副連長，是在凌晨5時50分墜樓。

賴士葆追問是否有了解墜樓原因，陳建義表示，該官兵在砲測中心接受基地訓練，細節部分，陸軍第一時間到現場，也通知雲林憲兵隊，但因為是營區內重大傷存案件，所以由檢調調查釐清。

陸軍教準部則透過新聞稿表示，所屬砲測中心進訓部隊楊姓軍官20日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治。

教準部對此深表遺憾與不捨，已於第一時間與家屬聯繫，並立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

