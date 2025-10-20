傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

▲顧立雄20日到立法院專報「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

大氣海洋局局長林倉玉上校被爆指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，甚至公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，他已請海軍進行相關行政調查，本於勿枉勿縱精神盡速完成行政調查。

《鏡週刊》報導，有民眾表示，今年7月漢光演習期間，林倉玉要求部屬在局內成立「戰情中心」，還指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，儘管曾有官兵向林表達不妥，但林對下屬表示，「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到」。另外，去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，林倉玉公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，甚至要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。

對此，顧立雄20日在立法院受訪表示，他已請海軍進行相關行政調查，本於勿枉勿縱精神盡速完成行政調查，但在完成調查前，他沒有辦法進一步說明，就等海軍完成行政調查後再做說明。

國民黨立委徐巧芯質詢則問，大氣海洋局在韌性特別預算裡，總共申請多少費用及計畫？海軍參謀長邱俊榮中將表示，該媒體並沒有向本部查詢及跟當事人查證，相關資料已經正式立案要調查，初步發現有些資訊要更釐清，甚至防禦韌性部分，時間節點有出入。

徐巧芯追問，大氣海洋局最終申請多少經費？邱俊榮回應，因為大氣局需要新建3棟大樓，3項設施計畫預計要16至17億預算。徐巧芯聽聞後要求海軍把3項計畫完整說明交給外交國防委員會委員，邱俊榮說，綜整資料後會送到委員辦公室。