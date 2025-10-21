紐西蘭男日本山區練跑遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」全身血逃命





▲居住在日本的男子遭到熊攻擊。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

日本近來頻傳熊攻擊事件，紐西蘭一名居住在日本的男子，為了準備馬拉松在新瀉縣山區練跑時也遭熊攻擊，他想要逃跑時，手臂卻被大熊咬住，骨頭瞬間被咬裂。

32歲男子哈洛蘭(Billy Halloran)近來向紐西蘭媒體透露，已經在日本居住3年的他，以前從來沒有看過熊，然而10月初在妙高市山區進行馬拉松訓練時，卻在回家路途中遇到2隻黑熊。

A Japanese bear has attempted to gobble up a Kiwi in Niigata Prefecture. Billy Halloran from Auckland has had his arm snapped and was scratched all over in the altercation. Read ↓. ???????? ???????? ???? ????️ https://t.co/nZGI9QVKa1 — Cole Cameron (@colecameron) October 19, 2025

哈洛蘭表示，當時2隻黑熊距離他約20公尺，每隻熊的體型看起來至少60公斤，當下他知道不能在熊面前逃跑，而是選擇慢慢往後退，耐心等熊離開小徑，沒一會黑熊離開後，他正準備要經過路段時，一隻熊突然從森林中衝出來。

哈洛蘭為了嚇跑黑熊，試圖吼叫並盡可能讓自己身形看起來更巨大，然而熊仍衝過來攻擊，他表示，「我看到熊要衝過來時，用右手臂保護我的臉」，導致他的手臂被熊咬在口中，立即感覺手骨在熊的嘴中被碎裂。

黑熊後來又攻擊哈洛蘭的腿，留下許多抓傷和刺傷後突然消失。血流不止的哈洛蘭試圖讓自己站起來並且離開，後來他成功跑回家中，被妻子緊急送醫。

重傷的哈洛蘭在經歷3次手術後，醫生最後成功接回他的手臂，目前仍在醫院康復中，他坦承，到現在他還沒有勇氣去看自己的手臂，應該會留下嚴重疤痕，但這不會阻止他以後繼續去山區跑步，感謝許多人在他康復期間給予支持與鼓勵。