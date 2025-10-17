人工智慧報明牌　女用「ChatGPT幫選號」嗨中300多萬大獎





▲女子用AI選號，中樂透大獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名女子用ChatGPT幫忙選號，所買的威力球(Powerball)彩券，為她贏得10萬美元（約台幣306萬元）大獎。

居住在密西根州懷恩多特區(Wyandotte)的45歲女子卡維(Tammy Carvey)，在9月6日的威力球開獎中，因為匹配4個白球與威力球，讓她贏得5萬美元（約台幣153萬元）獎金，由於有購買威力球選項，獎金翻倍成10萬美元。

Tammy Carvey turned artificial intelligence into a real-life win when she won a $100,000 Powerball prize with a set of numbers generated by ChatGPT! ➡️ https://t.co/bwL0uJoQ89 pic.twitter.com/OGNObNsD0p — Michigan Lottery (@MILottery) October 16, 2025

卡維領獎時告訴樂透官員，她只有看到樂透活動有高額獎金時才會購買，當時樂透獎金已經累積超過10億美元，她便向ChatGPT要了一組號碼，用來買彩券。

卡維表示，她原本以為自己只有中5萬美元，登入帳戶查看才發現，自己是中10萬美元，「我和丈夫發現時都不敢相信」，計畫把部分獎金用來還房貸，剩餘的錢將會存起來。